濟州航空空難牠有份　日本「最危險候鳥」激增6倍　107機場接警告

韓國1月27日發布濟州航空（Jeju Air）空難初步調查結果，稱失事飛機兩側發動機均吸入冬季候鳥花臉鴨。同為花臉鴨遷徙地的日本近日也有報告指，該鳥類近5年在日本數量增長了6倍，去年則有1647起鳥類撞擊飛機事件，是2020年來最高記錄。日本國土交通省今年三月已警告國內107個機場，當心花臉鴨引起的鳥擊事故。



花臉鴨是什麼鳥？

日本放送協會（NHK）14日報道，花臉鴨（トモエガモ，又稱巴鴨）在俄羅斯繁殖，每年11月開始向南遷徙到朝鮮半島、中國和日本，翌年3月回到俄羅斯。

去年底的濟州航空空難，初步調查結果顯示飛機引擎烏類羽毛及血迹正屬於花臉鴨，初步報告亦確認鳥擊是事故原因之一，具體原因仍在調查中。

花臉鴨體重約0.5千克，體長37-44厘米，喜歡集群生活，冬季常常集成大群，也常與其他鴨類混群，主要繁殖於韓國、日本、西伯利亞等地。(wikipedia)

日本2024年有逾14萬隻花臉鴨

日本環境省每年1月在全國進行為期兩週的調查，2020年確認的花臉鴨數量超過2萬隻，但到2024年則超過14萬隻，5年內增長了6倍。

日本各大機場或遭影響

另據非盈利組織「鳥類研究」（バードリサーチ）調查結果，2023年10月至2024年3月期間全國有逾38.7萬隻花臉鴨，其中佐賀機場附近的諫早灣有逾14.5萬隻，成田機場附近的印旛沼有逾13.8萬隻，出雲機場旁的宍道湖則有5.8萬隻。

國土交通省表示，一個討論防止鳥擊事件的全國性小組3月將花臉鴨指定為「問題鳥類品種」。國土交通省隨後向全國107個機場和直升機場發出警告，呼籲注意這種「最危險的鳥類之一」。

警告稱，花臉鴨會聚成數量龐大的密集群體，可能同時有多隻鳥撞上飛機，且由於它是體重最大的一種鴨類，因此飛機受損的機率極高。

▼花臉鴨密集飛行

國土交通省2011年起開始公布日本鳥擊事件年度統計數據，其中2024年有1647起，比2020年多出677起，創5年來最高記錄。

日本花臉鴨數量激增潛在原因

負責討論鳥擊對策的委員會主席、東京大學名譽教授樋口廣芳表示：「中國和俄羅斯是花臉鴨主要過冬地點，兩國的城市化進程可能導致該鳥類失去棲息地，因此飛來日本。也有可能是全球變暖導致西伯利亞的冰提前融化，使它的繁殖期延長，降低了冬季死亡率。」