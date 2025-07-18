日本福岡佛寺僅向外國人收費惹議 住持否認歧視：應對不文明行為
撰文：莊勁菲
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日本福岡縣的佛寺「南藏院」5月起僅針對外國遊客收取入場費，日媒指有專家批評該做法不透明。該寺72歲住持林覺乘回應稱，随着外國遊客增加，亂丟垃圾等不文明行為也相應增多，甚至有人在寺內飲酒和放煙花等，收費是為了應對這些情況。
日本共同社報道，南藏院5月7日開始針對外國遊客收取費用：18歲以下免費，成年遊客每人需繳付300日圓（約16港元）；10人以上團體參觀需要提前預約，且每人需付200日圓（約11港元）。持有在日本長期居留工作或學習證明的外國人無需繳費。
寺廟入口處設置立牌，用英文提醒外國訪客付費。窗口的員工和警衛會用日語詢問訪客是不是日本人，若是則提醒不用排隊。
住持林覺乘介紹稱，日本新冠疫情結束後外國旅客驟增，寺內出現亂丟垃圾、濫用廁所衛生紙、在寺內飲酒和放煙花等不文明行為。增設英語告示牌也未見改善，清掃和警衛所需費用增加。
他因此決定向外國人收費，旨在應對清潔和安全花銷。他表示此舉並非歧視，收費也未引發糾紛。
日本立教大學副教授、觀光政策專家西川亮指出：「如果作為提供外語小冊子或嚮導服務的報酬，收費是可以理解的。但服務相同卻收費不同則讓人費解。為什麼僅對外國人收費，做法有些不透明。」
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