特朗普獲巴基斯坦提名諾貝爾獎　英媒：冀讓其放棄空襲伊朗核設施

路透社6月21日報道，巴基斯坦政府同日表示，將提名美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）角逐諾貝爾和平獎，以表揚他為解決近期印巴衝突所做的貢獻。y巴基斯坦有分析人士認為，此舉可能促使特朗普重新考慮是否加入以色列，聯手轟炸伊朗的核設施。巴基斯坦政府早前曾譴責以色列的軍事行動違反國際法，並威脅區域穩定。



據報道，今年5月，在特朗普的斡旋下，結束了印度和巴基斯坦，這兩個擁有核武的宿敵之間為期四天的衝突。

此後，特朗普多次表示，他成功避免了一場核戰，拯救了數百萬人的生命，並抱怨自己沒有因此獲得任何表揚和認同。

巴基斯坦政府就正式推薦特朗普角逐2026諾貝爾和平獎的聲明：

報道指，巴基斯坦政府承認，美國的外交調停結束了那場衝突，惟印度方面則表示，這是印巴兩國軍隊之間達成的雙邊協議。

報道引述巴基斯坦政府表示：「特朗普總統透過與伊斯蘭堡和新德里的積極外交介入，展現了卓越的戰略遠見和政治家風範，緩和了迅速惡化的局勢。這次干預證明了特朗普作為真正和平締造者的角色。」

2025年6月20日，美國新澤西州莫里斯敦市，總統特朗普（Donald Trump）抵達莫里斯敦市立機場（Morristown Municipal Airport）後與記者交談。（Reuters）

報道指，各國政府都可以提名諾​​貝爾和平獎的候選人。美國白宮和印度政府暫時未有就巴基斯坦的提名作出回應。

特朗普20日於社交平台Truth Social撰文，慶祝促成盧旺達（Rwanda）與剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）達成和平協議，形容這是「非洲的偉大一天」。但就在同一則貼文，他就忍不住抱怨，自己不論化解多少國際衝突和促成和解，似乎都無緣問鼎諾貝爾和平獎。

2025年6月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在Truth Social撰文，慶祝促成盧旺達與剛果民主共和國達成和平協議，形容這是「非洲的偉大一天」。但就在同一則貼文，他就忍不住抱怨，自己不論化解多少國際衝突和促成和解，似乎都無緣問鼎諾貝爾和平獎。（X@TrumpTruthOnX）

儘管促成盧旺達與剛果民主共和國休戰，特朗普語帶嘲諷地表示，「我不會因這件事得到諾貝爾和平獎，也不會因為促成印度與巴基斯坦停火、阻止塞爾維亞與科索沃開戰而獲獎。」