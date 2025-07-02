美國軍事刊物：印度與巴基斯坦激戰後　緊急採購防空及反恐軍備

《美國國防新聞週刊》(Defense News）6月30日報道，印度與巴基斯坦5月初發生激烈空戰後，印度政府緊急批准採購全新的防空和反恐軍備。



據報道，4月22日，查謨（Jammu）和克什米爾地區（Kashmir ）有26名平民被殺害，促使印度向巴基斯坦發動攻擊，並指控巴基斯坦窩藏恐怖份子。在「辛多爾行動」（Opperation Sindoor）中，印度最初襲擊了巴基斯坦境內九個涉嫌匿藏恐怖份子的營地。

巴基斯坦其後發動反擊，派出無人機攻擊和擊落數量不詳的印度戰鬥機，這一切促使印度加速採購相關軍備。

圖為印度空軍的法國製陣風戰機2021年2月亮相於印度空軍基地（Reuters）

對此，印度國防部簽署13份合同，金額總之198.2億盧比（約2.316億美元或約18.16億港元）。其中最主要的是綜合無人機偵測與攔截系統（Integrated Drone Detection and Interdiction Systems，IDDIS）、低空輕型雷達（Low-Level Lightweight Radars，LLLR）以及超短程防空發射器（very-short-range air-defense launchers ）和導彈。

報道指，在五月的衝突中，IDDIS反無人機系統對成功擊落巴基斯坦的無人機居功至偉。印度巴拉特電子有限公司（Bharat Electronics Limited）同時生產綜合無人機偵測與攔截系統和低空輕型雷達，後者是一款便攜式三維主動電子掃描陣列雷達。低空輕型雷達旨在偵測空中威脅，例如雷達截面較小的無人機。

2025年5月10日，據巴基斯坦國家廣播電台報道，巴基斯坦空軍的JF-17「雷霆」戰鬥機發射高超音速導彈，摧毀了印度部署在阿達姆普爾的俄羅斯S-400防空導彈系統。「雷霆」是中國和巴基斯坦共同研製的戰機，中方編號為FC-1「梟龍」。（X/ @RadioPakistan）

自從那次戰鬥以來，印度已成功捕獲走私小型武器跨越巴基斯坦邊境的無人機。隨着非國家組織，以及巴基斯坦越來越頻繁地使用無人機，印度急需建立緊密的反無人機和防空系統。

印度政府提到這13份合同時表示：「這些採購是根據緊急採購授權，通過快速通道程序執行的，旨在增強在反恐環境中部署的部隊的態勢感知能力、殺傷力、行動力和防護能力。」

2025年7月2日，英格蘭伯明翰，在一場板球賽事期間，看台上的一名觀眾揮舞印度國旗。（Reuters）

此外，印度還訂購了無人機和巡弋彈藥（loitering munition）。據悉，其中包括ideaForge生產，用於執行監視任務的混合微型無人機，以及據印度媒體報道，Solar Industries生產的450枚Nagastra-1R巡弋彈藥。