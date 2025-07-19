巴西法院裁定博爾索納羅危害國家主權　主審法官遭美國撤銷簽證

巴西聯邦最高法院法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）7月18日裁定，前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）存在脅迫及妨礙司法、公然危害國家主權的行為，下令對他採取限制措施，包括必須戴電子腳銬。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）隨後宣布吊銷德莫賴斯及其最高法院盟友和直系親屬的美國簽證。巴媒則指美國還會撤銷巴西最高法院另外7名法官的簽證。



魯比奧：吊銷德莫賴斯的美國簽證

2024年9月4日，巴西最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）在首都巴西利亞（Brasília）出席最高法院會議。（Reuters）

魯比奧在社交平台X（舊稱Twitter）上寫道：「美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）明確表示，他的政府將追究那些在美國對受保護言論進行審查的外國人的責任。德莫賴斯對博爾索納羅的政治獵巫（witch hunt）製造了一場如此廣泛的迫害和審查，不僅侵犯了巴西人的基本權利，還蔓延到巴西境外，針對美國人。因此，我已下令立即吊銷莫賴斯及其在最高法院的盟友及其直系親屬的簽證。」

巴西《環球報》（O Globo）周五報道，除了德莫賴斯，美國還會撤銷另外7名巴西最高法院法官的簽證。該法院只有2名法官倖免，他們是博索納羅擔任總統時任命的法官門東薩（Andre Mendonca）和馬爾克斯（Nunes Marques）。