特朗普50%關稅大棒突襲巴西　全為博爾索納羅報仇？

真沒想到，特朗普（Donald Trump）還能這麼搞！一覺醒來，特朗普對巴西下狠手了，甚至可以說是貿易「宣戰」了。



他9日寫信給巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），宣稱美國將對巴西征收50%的關稅，全世界最高。要知道，4月2日特朗普向全世界加稅，對巴西關稅也只有10%；更要知道，在美國和巴西貿易中，美國一直是順差國，去年還順差了68億美元。

三個月過去，180%大轉彎。

現在，順差的美國，對逆差的巴西，要加徵50%的關稅！全世界都看不懂了。為什麼？

特朗普加稅不過癮，看不慣貿易逆差，現在連順差都看不過了？秘密，就藏在特朗普的這封信中。信件中大部分內容，跟特朗普其他信一模一樣，就是一個模版套寫的，但給盧拉的信，第一段很特別，這樣寫道：

我認識並曾與前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）打過交道，並對他極為尊敬，巴西對待前總統博爾索納羅的方式--在他任期內，博爾索納羅是全球備受尊敬的領導人，包括美國的態度--在國際上是可恥的。這場審判不應該進行。這是一場應立即停止的獵巫行動!

什麼意思？

用CNN的話說，這其實特朗普用關稅在干涉其他國家內政。

博爾索納羅是什麼人？

他是巴西前總統，被稱為「巴西特朗普」，也是特朗普的密友，但他被指控發動政變，而且涉嫌陰謀刺殺巴西總統盧拉，目前正在巴西接受審判。特朗普很不滿。

他此前就發推痛批，巴西「對博爾索納羅的打壓令人髮指」，稱「他沒有做錯任何事，只是為人民而戰……我將密切關注針對博爾索納羅、他的家人以及成千上萬支持者的政治迫害。唯一應該進行的審判是由巴西選民進行的審判——這叫做選舉。放開博爾索納羅！」

2025年6月29日，涉及政變案的巴西前總統博爾索納羅在最高法院審訊前，在巴西聖保羅一場集會上向支持者發表演說。（路透社）

但這是巴西的內政啊，特朗普不管。全世界我說了算。

以色列要追查內塔尼亞胡的腐敗問題，他指責這是獵巫；巴西要審判博爾索納羅陰謀政變問題，他認為是政治追殺。

我看到，有網友就批評，特朗普對博爾索納羅案的干預充滿了虛偽——「一邊為政變策劃者辯護，一邊又抱怨針對自己的獵巫行為，這是一種大膽的雙重標準」。

對於巴西總統盧拉，特朗普更不滿的一點，就在於盧拉是一塊硬骨頭，巴西剛剛還主辦了金磚國家峰會。

在特朗普看來，金磚國家推行所謂「反美政策」，他甚至威脅要對所有與金磚國家「反美政策」保持一致的國家，額外徵收10%的關稅。

近日， 當記者問及特朗普的關稅威脅時，巴西總統盧拉堅定地表示：「世界已經變了。我們不需要一個皇帝。」(Reuters)

這還有沒有一點對國際規則的敬畏？

對此，憤怒的盧拉當即表態，「世界已經變了。我們不需要皇帝。」

他強調，金磚國家想要從經濟角度尋找另一種全球組織方式，這正是某些人感到不安的原因，「世界必須找到一種方式，使我們的貿易關係不必非要通過美元來進行……」

巴西總統盧拉6月5日訪問巴黎，與法國總統馬克龍會晤。（Reuters）

這也不是盧拉第一次對特朗普提出批評，上個月，工人出身的盧拉，快言快語批評特朗普說：「作為一個像美國這麼大規模國家的總統，他（特朗普）應該謹言慎行。少上點網，多一點國家元首的樣子……應該更多地思考多邊主義，應該更多地思考和平。」

至於特朗普對巴西內政的干涉，盧拉也回應：博爾索納羅正在接受巴西最高法院的審判，巴西不接受任何人對其主權的干涉，「這個國家有法律」，「這個國家的主人是巴西人民」。

特朗普碰到了盧拉，也算是針尖對麥芒。

最後，特朗普發飆，原來10%的關稅，一舉就加到50%，也算是出心中一口惡氣。但在信件中，他還正式地聲稱，「這個50%的數值，遠不足以實現我們與貴國之間應有的公平競爭環境。」

博爾索納羅一直樂於將自己打造成「南美特朗普」。（路透社）

所以，我看到，全世界都有點目瞪口呆，有外國網友就表示：「特朗普竟然利用美國貿易政策，來為一位在國外聲名狼藉的政客辯護。簡直瘋了。」

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。

第一，特朗普真是什麼都敢幹。

貿易就是貿易，但特朗普現在通過貿易政策，赤裸裸地在干涉一個國家的內政。所以，哪有什麼真正的貿易，一切都是手段。哪有什麼真正的底線，一切都是虛線。為了朋友，特朗普真是兩肋插刀啊！

第二，特朗普還總有各種理由。

這是讓人很哭笑不得的一點，特朗普還言之鑿鑿，指控巴西扭曲了與美國貿易，說50%關稅還是少的，顯得「美國還很慷慨」！但別忘了，美國對巴西是貿易順差啊。美國出口巴西的商品，遠遠多於巴西出口美國的商品。

但特朗普不管，特朗普總有各種理由。也難怪，他的手下們現在都喜歡戴一頂帽子，上面寫着，「特朗普做什麼都正確」！

2025 年6月29日，巴西聖保羅保利斯塔大道，涉政變案的巴西前總統博爾索納羅在聯邦最高法院受審前與支持者在支持他的示威活動中互動。（Reuters）

第三，巴西會害怕嗎？

你說盧拉沒有壓力，那是假的。畢竟，美國是西半球也是全世界最強大的國家。但巴西畢竟是巴西，盧拉畢竟是盧拉，巴西不是哥倫比亞，也不是墨西哥。

事實上，拉美對美國最痛恨的一點，就是美國總是大棒揮舞，總是在欺負拉美。所以，墨西哥有句諺語就說：墨西哥最大的悲哀，就是離上帝太遠，離美國太近。

更要看到，巴西經濟很獨立，美國對巴西貿易還是順差，美國卻還高舉關稅政策，這樣的搞法，這樣公開「宣戰」，是逼着巴西也加關稅到50%？

巴西2025年6月貿易順差為58.9億美元，美國是繼中國之後巴西的第二大貿易夥伴，佔出口總額的11%，進口總額的19%。（Trading economics）

折騰吧，就盡情折騰吧。

特朗普之前也給日本首相石破茂寫信，宣稱對日本關稅是25%。日本很生氣，日本是美國最忠誠的小兄弟，日本還是美國最大外資來源國，美國你豈能這樣做？有日本網友更仔細研究了特朗普給石破茂的信，一大堆違反英語語法的表達，這就是美國總統的英語水平？這就是公開發表的外交信函？

唉，日本人都敢批評美國總統的英語，這是你能批評的嗎？當心，特朗普發飆起來，再給日本加稅25%！

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」

