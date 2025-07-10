特朗普50%關稅大棒突襲巴西 全為博爾索納羅報仇？
真沒想到，特朗普（Donald Trump）還能這麼搞！一覺醒來，特朗普對巴西下狠手了，甚至可以說是貿易「宣戰」了。
他9日寫信給巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），宣稱美國將對巴西征收50%的關稅，全世界最高。要知道，4月2日特朗普向全世界加稅，對巴西關稅也只有10%；更要知道，在美國和巴西貿易中，美國一直是順差國，去年還順差了68億美元。
三個月過去，180%大轉彎。
現在，順差的美國，對逆差的巴西，要加徵50%的關稅！全世界都看不懂了。為什麼？
特朗普加稅不過癮，看不慣貿易逆差，現在連順差都看不過了？秘密，就藏在特朗普的這封信中。信件中大部分內容，跟特朗普其他信一模一樣，就是一個模版套寫的，但給盧拉的信，第一段很特別，這樣寫道：
我認識並曾與前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）打過交道，並對他極為尊敬，巴西對待前總統博爾索納羅的方式--在他任期內，博爾索納羅是全球備受尊敬的領導人，包括美國的態度--在國際上是可恥的。這場審判不應該進行。這是一場應立即停止的獵巫行動!
什麼意思？
用CNN的話說，這其實特朗普用關稅在干涉其他國家內政。
博爾索納羅是什麼人？
他是巴西前總統，被稱為「巴西特朗普」，也是特朗普的密友，但他被指控發動政變，而且涉嫌陰謀刺殺巴西總統盧拉，目前正在巴西接受審判。特朗普很不滿。
他此前就發推痛批，巴西「對博爾索納羅的打壓令人髮指」，稱「他沒有做錯任何事，只是為人民而戰……我將密切關注針對博爾索納羅、他的家人以及成千上萬支持者的政治迫害。唯一應該進行的審判是由巴西選民進行的審判——這叫做選舉。放開博爾索納羅！」
但這是巴西的內政啊，特朗普不管。全世界我說了算。
以色列要追查內塔尼亞胡的腐敗問題，他指責這是獵巫；巴西要審判博爾索納羅陰謀政變問題，他認為是政治追殺。
我看到，有網友就批評，特朗普對博爾索納羅案的干預充滿了虛偽——「一邊為政變策劃者辯護，一邊又抱怨針對自己的獵巫行為，這是一種大膽的雙重標準」。
對於巴西總統盧拉，特朗普更不滿的一點，就在於盧拉是一塊硬骨頭，巴西剛剛還主辦了金磚國家峰會。
在特朗普看來，金磚國家推行所謂「反美政策」，他甚至威脅要對所有與金磚國家「反美政策」保持一致的國家，額外徵收10%的關稅。
這還有沒有一點對國際規則的敬畏？
對此，憤怒的盧拉當即表態，「世界已經變了。我們不需要皇帝。」
他強調，金磚國家想要從經濟角度尋找另一種全球組織方式，這正是某些人感到不安的原因，「世界必須找到一種方式，使我們的貿易關係不必非要通過美元來進行……」
這也不是盧拉第一次對特朗普提出批評，上個月，工人出身的盧拉，快言快語批評特朗普說：「作為一個像美國這麼大規模國家的總統，他（特朗普）應該謹言慎行。少上點網，多一點國家元首的樣子……應該更多地思考多邊主義，應該更多地思考和平。」
至於特朗普對巴西內政的干涉，盧拉也回應：博爾索納羅正在接受巴西最高法院的審判，巴西不接受任何人對其主權的干涉，「這個國家有法律」，「這個國家的主人是巴西人民」。
特朗普碰到了盧拉，也算是針尖對麥芒。
最後，特朗普發飆，原來10%的關稅，一舉就加到50%，也算是出心中一口惡氣。但在信件中，他還正式地聲稱，「這個50%的數值，遠不足以實現我們與貴國之間應有的公平競爭環境。」
所以，我看到，全世界都有點目瞪口呆，有外國網友就表示：「特朗普竟然利用美國貿易政策，來為一位在國外聲名狼藉的政客辯護。簡直瘋了。」
最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。
第一，特朗普真是什麼都敢幹。
貿易就是貿易，但特朗普現在通過貿易政策，赤裸裸地在干涉一個國家的內政。所以，哪有什麼真正的貿易，一切都是手段。哪有什麼真正的底線，一切都是虛線。為了朋友，特朗普真是兩肋插刀啊！
第二，特朗普還總有各種理由。
這是讓人很哭笑不得的一點，特朗普還言之鑿鑿，指控巴西扭曲了與美國貿易，說50%關稅還是少的，顯得「美國還很慷慨」！但別忘了，美國對巴西是貿易順差啊。美國出口巴西的商品，遠遠多於巴西出口美國的商品。
但特朗普不管，特朗普總有各種理由。也難怪，他的手下們現在都喜歡戴一頂帽子，上面寫着，「特朗普做什麼都正確」！
第三，巴西會害怕嗎？
你說盧拉沒有壓力，那是假的。畢竟，美國是西半球也是全世界最強大的國家。但巴西畢竟是巴西，盧拉畢竟是盧拉，巴西不是哥倫比亞，也不是墨西哥。
事實上，拉美對美國最痛恨的一點，就是美國總是大棒揮舞，總是在欺負拉美。所以，墨西哥有句諺語就說：墨西哥最大的悲哀，就是離上帝太遠，離美國太近。
更要看到，巴西經濟很獨立，美國對巴西貿易還是順差，美國卻還高舉關稅政策，這樣的搞法，這樣公開「宣戰」，是逼着巴西也加關稅到50%？
折騰吧，就盡情折騰吧。
特朗普之前也給日本首相石破茂寫信，宣稱對日本關稅是25%。日本很生氣，日本是美國最忠誠的小兄弟，日本還是美國最大外資來源國，美國你豈能這樣做？有日本網友更仔細研究了特朗普給石破茂的信，一大堆違反英語語法的表達，這就是美國總統的英語水平？這就是公開發表的外交信函？
唉，日本人都敢批評美國總統的英語，這是你能批評的嗎？當心，特朗普發飆起來，再給日本加稅25%！
本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」