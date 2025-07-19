日本歐盟下周三舉行東京首腦峰會　日歐聯盟應對美國關稅成關鍵

日本政府7月18日表示，日本與歐盟將在23日於東京舉行首腦峰會，預料首相石破茂將在峰會上與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）等領導人舉行會談，以強化雙邊關係應對美國關稅與俄烏衝突所導致的全球不穩定形勢。日歐將在會後將發表聯合聲明。



共同網報道，今次日歐首腦峰會的關鍵是創建旨在強化產業的全面合作機制「日歐競爭力同盟」，雙方將在維持以世界貿易組織（WTO）為中心的自由貿易體制、以及確保礦產資源等強化經濟安全保障方面統一步調。

報道預料日歐峰會上，雙方將確認推進自由貿易與法治等共同價值觀，還計劃與新興市場國家也展開協調，主導立足多邊主義的協作。

美國財長貝森特（Scott Bessent）訪問日本，7月18日會晤日本首相石破茂。（X@USAmbJapan）

而在雙邊貿易上，日歐簽署了包括取消關稅等的經濟合作協定，今後在構建國際規則方面也將加強合作。報道引述馮德萊恩指，歐盟認為與跨太平洋夥伴關係協定（TPP）成員國協作抱有積極看法，是否有具體進展受到關注。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前先後對日本與歐盟發出單方面劃定的「關稅信」，將在8月1日分別面臨25%以及30%的美國關稅。而日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正19日稱會在下週訪美，他亦提到同日與美國財長貝森特（Scott Bessent）會面期間，沒有討論關稅問題。