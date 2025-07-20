老牌節目突宣布停播　特朗普幸災樂禍　因得罪母公司或政治壓力？

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周五（18日）突然公布由知名脫口秀主持人Stephen Colbert主持的老牌節目《The Late Show with Stephen Colbert》將於2026年5月停播。此舉迅速引發外界猜測，這檔節目被砍，究竟是Colbert「禍從口出」得罪CBS母公司派拉蒙（Paramount），還是派拉蒙迫於政治壓力，急於討好特朗普政府，以換取關鍵合併交易獲批。



就在電視台公布停播決定的2天前，Colbert在節目中將CBS母公司派拉蒙全球（Paramount Global）支付給特朗普的訴訟和解金，直接抨擊為「赤裸裸的賄賂」（a big fat bribe）。

節目遭停播，實際上意味着Colbert遭電視台解僱。對此，特朗普在Truth Social上發文稱：「我太喜歡Colbert被炒魷魚。他的才華比其收視率還要低。我聽說下一個是Jimmy Kimmel，他的才華甚至比Colbert還要少！Greg Gutfeld比他們所有人加起來都強，包括那個在NBC上毀掉曾經偉大的《Tonight Show》的白痴。」

節目遭停播，實際上意味着Colbert遭電視台解僱。對此，特朗普在Truth Social上發文稱：「我太喜歡Colbert被炒魷魚。他的才華比其收視率還要低。我聽說下一個是Jimmy Kimmel，他的才華甚至比Colbert還要少！Greg Gutfeld比他們所有人加起來都強，包括那個在NBC上毀掉曾經偉大的《Tonight Show》的白痴。」（網頁截圖）

Greg Gutfeld是一名長期支持特朗普政策的霍士新聞黃金時段脫口秀主持人。

特朗普此前指責哥倫比亞廣播公司在節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）的賀錦麗（Kamala Harris）訪問中對賀錦麗作出有利的剪輯，因此以干預選舉為由提告，索償200億美元，派拉蒙最終以支付1600萬美元與特朗普庭外和解。

正值此時，派拉蒙全球正尋求美國聯邦通訊委員會（FCC）批准其與天舞傳媒（Skydance Media）84億美元的合併交易。