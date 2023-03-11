連尼加停職　同事群起共同進退　BBC陷混亂節目急停播兼道歉

英格蘭球壇名宿連尼加（Gary Lineker）批評英國政府難民政策後，英國廣播公司（BBC）3月10日宣布暫停他的節目主持職務，引發內部不滿，多位參與節目的名宿或其他節目主持決定不參與錄影，導致多個體育電視或電台節目要緊急停播，BBC就此致歉。BBC新聞網站也大篇幅報道事件，甚至引述前總經理戴克（Greg Dyke）批評BBC損害自己信譽。



這次事件始於英國政府之前提出立法，容許當局扣留乘小艇到當地的偷渡人士，並在數週內遣返母國或第三國。連尼加在Twitter留言，批評有關政策殘忍，手段與1930年代的德國相似，引來執政保守黨多名政治人物抨擊連尼加的言論。

BBC在10日發聲明表示與連尼加和其團隊商討過後，決定他暫時不會主持王牌足球節目《今日賽事》（Match of the Day，MOTD），直到雙方在連尼加使用社交媒體一事上達成協議及有明確立場為止。

連尼加遭停職後，內部掀起共同進退的「罷工」潮，BBC新聞網站也大篇幅報道事件（BBC網站截圖）

此事引發BBC內部不滿，連尼加的拍檔、阿仙奴名將伊恩胡禮（Ian Wright）及紐卡素的舒利亞（Alan Shearer）同日決定不參與BBC的節目，以表達對連尼加的支持。

至11日，另一BBC體育節目《足球焦點》（Football Focus）主持史葛（Alex Scott）也決定「罷工」，暫不主持節目，之後連代班人選薩默斯（Kelly Somers）也加入杯葛行列，結果《足球焦點》11日要緊急停播。另外電視節目Final Score與電台節目Fighting Talk也宣告暫停。

英格蘭名宿連尼加為BBC節目主持，圖為2022年4月他在英格蘭足總盃比賽現身（Reuters）

BBC在11日表示，正在努力解決問題，又就只能提供有限的體育節目服務致歉。

BBC新聞網站也以持續更新的報道形式，大篇幅報道事件，又引述BBC前總經理戴克（Greg Dyke）指BBC損害自己信譽。