巴勒斯坦下令半島電視台暫時停播 指散播煽動性內容
撰文：蕭通
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巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（WAFA）於1月1日報道，巴勒斯坦自治政府下令卡塔爾半島電視台（Al Jazeera TV）暫時停播，原因涉及「煽動性內容」。執政黨法塔赫（Fatah）表示，半島電視台「正在我們的阿拉伯家園，特別是巴勒斯坦播下分裂種子」，鼓勵巴勒斯坦民眾不要與該網絡合作。
WAFA指出，由文化部、內政部和通訊部組成的部長委員會決定，暫停半島電視台的營運，因為公司在巴勒斯坦播放的具煽動性內容，是欺騙及煽動衝突。
路透社指出，半島電視台上週曾通報巴勒斯坦保安部隊（Palestinian Security Forces），持續鎮壓約旦河西岸傑寧難民營內的武裝分子，因此引起巴勒斯坦自治政府不滿。但預計這項禁播決定，不會在由哈馬斯控制的加沙實施。
2024年9月，以色列軍隊曾突擊半島電視台位於約旦河西岸拉姆安拉（Ramallah）的辦公室，並勒令關閉45天。
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