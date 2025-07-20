日本參議院選舉開始　日媒：執政黨能否維持過半議席是最大焦點

日本國會參議院選舉周日（20日）舉行，投票時間為上午8時（香港時間上午7時）至下午8時。參議院共設248個議席，議員任期6年，每3年改選一半。本次參議院選舉要角逐125個議席，包括到期改選的124個議席和1個補選議席。



在2024年10月舉行的國會眾議院選舉中，執政聯盟未能獲得過半數議席，成為少數派政府，如果參議院選舉再次失利，喪失多數地位，石破茂的執政之路將更加困難。

日媒預測此次選舉後石破茂內閣面臨的3種可能結果，包括第一種，執政聯盟維持參議院過半議席。這使得執政聯盟能夠憑藉在參議院的優勢，對反對黨主導的動議施加壓力，石破茂繼續執政。

2025年7月18日，日本東京，圖為石破茂在競選集會上揮手致意。（Reuters）

第二種，執政聯盟在參議院議席不足半數，但石破茂繼續擔任首相。這種情況下，石破茂不會直接下&，他有可能選擇再吸納一個政黨加入執政聯盟，通過「三黨執政聯盟」的形式，維持在參議院的多數席位。

第三種，執政聯盟在參議院議席不足半數，石破茂下台，日本首相換人。由於執政聯盟在參眾兩院均失去多數席位，政府在國會提交的每一項法案都可能被迫向反對黨讓步，自民黨內恐將向石破茂施加下台壓力。如果石破茂辭職，自民黨將選舉新總裁，日本也將更換首相。