日本參議院選舉周日舉行　石破茂支持率跌至20.8%新低

日本7月20日舉行參議院選舉，最新民調顯示，石破茂內閣支持度跌至20.8%，創去年10月上台以來的新低紀錄，外界關注執政聯盟能否維持過半議席。據日媒指，在這次選舉中，「外國人問題」成為焦點之一，主張加強對外國人管制的政黨獲得的支持增多，備受關注。



時事通信社於7月11至14日實施的民調結果顯示，石破內閣不支持率比上個月增6.6個百分點，升至55.0%，同樣創上台以來新高紀錄。

民眾支持內閣的理由（可多選）分別為「沒有其他合適人選」（8.9%）、「信賴首相」（5.2%）和「支持首相所屬政黨」（3.3%）。

不支持內閣（可多選）的原因依序為「不抱期望」（29.7%）、「缺乏領導力」（21.9%）和「政策不好」（21.6%）。

2025年6月23日，日本首相石破茂在東京首相官邸舉行的記者會上發表演說。（Reuters）

政黨支持率方面，執政黨自民黨的支持率較上月減少2.5個百分點，至16.4%。最大在野黨立憲民主黨增加1.1個百分點，至5.5%。參政黨則增加2.2個百分點，達4.7%，躍居第3名。

本次民調以面談為方式，對全國2000名18歲以上的民眾進行調查，有效回收率為59.0%。

日媒報道，日本政府近期為應對外國人增多導致治安惡化而建立的新內閣小組，被指並無統計數據表明外國人犯罪數量大幅上升。且參議院選舉中主張加強對外國人管制的政黨獲得支持增多，遭質疑成立新小組舉措是否根據實際情況決定。

新成立的內閣小組將就改善出入境管理、防止外國人不繳納社會保險費等問題展開討論。這些都是參院選舉爭論焦點中浮現的主題。