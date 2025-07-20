大阪世博無人機組成出口標識　網民大讚：「最貼心無人機應用」

2025年大阪世博會上，每晚1000架無人機以紅、藍、紫等不同顏色燈光在夜空中進行的表演引發關注。這些無人機不斷改變陣形組成樹木、人等形狀，在表演結束後，更在空中拼出「EXIT」字樣，標明「東」、「西」兩個出口方向，協助大量人潮有序疏散，在社交媒體上引來許多網民好評。



據讀賣新聞報道，這個表演由專門進行無人機表演的Red Cliff公司負責，時長為10分鐘。除惡劣天氣外，每晚都會舉行，持續半年、直至世博會閉幕。

4月13日世博會開幕當天，主辦方則特別放飛2500架無人機，其中由1749架繪製出的巨型樹木圖案，被健力士世界紀錄認證。此外，主辦方亦計劃就「一年內飛行無人機數量最多」項目上，也正向健力士世界紀錄發起挑戰。

許多網民表示，雖然整個無人機演出都令人驚嘆，但最後的一個畫面留下深刻印象。正式的演出結束後，無人機在天空中組成了標明出口的「EXIT」字樣，並指出「東」、「西」出口方向，並不斷切換漢字及英文以便所有觀眾都能看懂。

一名觀眾在社交平台X上表示，無人機表演中，當夜空中最後出現出口的標識時，現場響起觀眾不約而同的笑聲：「讓人感到此刻的現實無比幸福，真是太棒了。」

有網民評價稱這是「看過最貼心的無人機應用」，也有人稱：「在現場的任何地方都能看到出口，這可能是最具未來感的體驗了。」

另一名現場觀眾則留言表示：「雖然一邊看地圖找出口，但猛一抬頭看到這個，還是會心一笑。」