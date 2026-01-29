大阪自駕遊2026｜遊大阪必去10大景點地圖推薦｜附MapCode

大阪自駕遊2026｜遊世博必去10大景點美食地圖推薦｜計劃前往大阪世博會並展開自駕之旅？記者精選10個適合大阪及周邊地區自駕遊的景點地點，附帶Mapcode與實用提示，助大家輕鬆規劃行程。



日本租車自駕遊攻略：如何揀車＋注意重點指南＋優惠租車連結

大阪自駕遊2025 遊世博必去10大景點地圖推薦

大阪自駕遊10大景點｜01.箕面瀑布

Mapcode：53 043 323*17



大阪近郊秘境，秋季楓葉絕景。自駕可停靠「箕面公園駅前駐車場」，沿步道步行30分鐘抵達瀑布。

箕面瀑布

大阪自駕遊10大景點｜02.高野山

Mapcode：295 570 890*22



聯合國世界遺產，日本佛教聖地。穿越奧之院千年杉木參道，參觀壇上伽藍與金剛峯寺。自駕可停「高野山纜車站停車場」，轉乘纜車上山體驗靈修氛圍。

高野山

大阪自駕遊10大景點｜03.有馬溫泉

Mapcode：21 146 156*74



位於兵庫縣六甲山中的著名溫泉鄉，是日本歷史最悠久的溫泉之一。提供「金湯」與「銀湯」兩種特色泉水。自駕沿著山路前往，可享受遠離城市喧囂的寧靜，並於溫泉旅館或公共浴場徹底放鬆。

有馬溫泉

大阪自駕遊10大景點｜04.伊勢神宮

Mapcode：307 454 556*60



日本最高規格神社，分內宮（皇大神宮）與外宮（豐受大神宮）。自駕建議從外宮開始參拜，沿「參宮街道」行駛至內宮，途中品嚐赤福餅與松阪牛料理。

伊勢神宮

大阪自駕遊10大景點｜05.奈良公園

Mapcode： 14 000 252*04



古都奈良的標誌性地點，以數百隻悠閒漫步的野生梅花鹿聞名，與宏偉的東大寺、春日大社等世界遺產景點融為一體。自駕可輕鬆抵達公園周邊的收費停車場，方便您在此投入歷史氛圍與自然野趣之中。

奈良公園

大阪自駕遊10大景點｜06.丹波篠山

Mapcode： 41 474 018*14



保留了江戶時代城下町風貌的歷史小鎮，擁有篠山城跡、武家屋敷等古建築。以黑豆、栗子及丹波燒陶器聞名。自駕穿梭於古樸街道，探訪傳統工藝店及美食，感受懷舊的日本鄉間情調。

丹波篠山

大阪自駕遊10大景點｜07.岸和田城與山車會館

Mapcode： 18 769 723*74



位於大阪府南部的岸和田市，岸和田城雖經重建，仍是地方歷史地標。毗鄰的山車會館展示了岸和田勇壯的山車祭典文化。此處交通相對市區便利，適合自駕探訪大阪的地方特色。

岸和田城與山車會館

大阪自駕遊10大景點｜08.生駒山頂公園

Mapcode： 41 546 855*35



橫跨大阪府與奈良縣的山頂公園，擁有懷舊的遊樂園，並提供俯瞰大阪平原、奈良盆地的壯麗景色。可直接駕車上山，特別是夜晚，是觀賞大阪夜景的絕佳秘境。

生駒山頂公園

大阪自駕遊10大景點｜09.能勢町田園風光

Mapcode： 35 604 148*05



位於大阪府北部、兵庫縣交界處的能勢町，是一片充滿自然氣息的農山村地區。自駕穿梭於蜿蜒的山間小路，可欣賞梯田美景，探訪鄉間咖啡館或購買在地農產品，體驗遠離城市塵囂的田園生活。

能勢町田園風光

大阪自駕遊10大景點｜10.姬路城

Mapcode： 18 202 692*45



兵庫縣的國寶級古城，以其優雅的白色外觀被稱為「白鷺城」，是日本首批世界文化遺產之一。雖然離大阪較遠（約1.5-2小時車程），但經高速公路直達，並設有大型停車場，是自駕一日遊的經典選擇。