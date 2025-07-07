日本熱浪來襲　大阪名古屋38度　東京35度74人因中暑送院

日本全國近日遭遇高溫天氣，而這個趨勢將在本週持續。港人熱門旅遊目的地大阪與名古屋7月7日（週一）氣溫高達攝氏38度，東京市中心則錄得35度。據東京消防局稱，截至7日下午3時，東京共有74名年齡從9歲到97歲的人因疑似中暑被送往醫院。



日本氣象新聞公司對8日（週二）的天氣預測，東京、大阪和名古屋依然面臨最高35度的高溫：

據日本時報（Japan Times）報道，日本全國的氣溫6日（週日）升至危險水平，氣象部門向全國19個都道府縣發布中暑警報，其中包括今年首次發布中暑警報的東京都中心區和神奈川縣。

日本氣象廳6月30日曾表示，隨着氣候變遷導致全球氣溫上升，日本將在7月中旬經歷「十年一遇」的熱浪。

根據氣象廳發布的數據，日本全國多地6日的最高氣溫達到攝氏35度，其中三重縣桑名市達攝氏38.3度，愛知縣豐田市達攝氏37.9度。

2025年7月7日，日本全國近日遭遇高溫天氣，而這個趨勢將在本週持續。港人熱門旅遊目的地大阪與名古屋7日（週一）氣溫高達攝氏38度，東京市中心則錄得35度。據東京消防局稱，截至7日下午3時，東京共有74名年齡從9歲到97歲的人因疑似中暑被送往醫院。（X@wni_jp）

據日本放送協會（NHK）的報道，東京都6日共有72人因中暑而被送院治療。

而來到7日下午3時，東京共有74名年齡從9歲到97歲的人因疑似中暑被送往醫院；東京都中心區氣溫更高達35度。

日本氣象新聞預測未來一週全國將持續出現高溫：

東京消防局呼籲市民使用儘量使用冷氣或風扇，在室內感到炎熱時要盡快補充水份，預防中暑。