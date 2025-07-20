印尼2025上半年電動車銷量同比大增267%　比亞迪等中國品牌佔93%

新華社7月19日報道，印尼汽車工業協會（Gaikindo）最近發布的數據顯示，印尼今年上半年純電動車銷量同比大增267%，共計約3.57萬輛，其中中國汽車品牌佔總銷量的93%。



印尼汽車工業協會統計，中國品牌純電動車中，比亞迪（BYD）的銷量最多，上汽通用五菱、奇瑞和廣汽埃安等也榜上有名。

2014年8月17日，印尼泗水市，印尼學生在市政廳舉行的印尼69週年獨立日紀念儀式上升起國旗. (Getty)

報道引述業內人士稱，印尼電動車銷量大增的原因包括電動車品牌多樣、性價比高、本地化生產持續推進等等。

印尼萬隆理工學院汽車研究專家向新華社表示，目前印尼電動車市場可選擇的車型愈來愈多，已不局限於家庭用車，還拓展到商用領域；有印尼汽車評論員認為，對於雅加達等城市來說，電動車的優勢在於不受限行措施限制，對城市通勤者有不小吸引力。

2025年5月4日，在印尼雅加達舉辦的電動車展覽會 (PEVS) 上，可以看到比亞迪Sealion 7純電動車。（Getty）

報道稱，業內人士普遍認為，印尼汽車工業近年來快速發展，正加速向清潔能源車轉型，儘管電動車在印尼尚處於市場培育階段，但其快速增長勢頭顯示出該行業的巨大發展潛力。