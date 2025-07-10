特朗普擬對銅徵50%關稅 專家：家電、電動車、半導體價格恐上漲
撰文：張涵語
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月9日宣布，將在8月1日起對進口到美國的銅徵收50%關稅，稱銅事關國安。經濟學家和產業專家指出，這項政策恐導致家電、電子產品、汽車等眾多產品價格上漲，引發通貨膨脹。
據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，受銅關稅影響的行業涵蓋建築業、半導體、電動車、太陽能電池板等再生能源組件。
分析師指，相關行業的產品成本將不可避免地上漲。
競爭企業研究所（Competitive Enterprise Institute）高級經濟學家楊恩（Ryan Young）表示，「若果企業成本上升，他們會將其轉嫁給消費者，因此我們會看到房屋維修和任何使用銅的產品價格上漲。」
楊恩還表示，銅關稅也或使國家電網的維護成本更高，並推高家庭能源成本。 「這將對電力行業和所有用電者產生負面影響。」
美國喬治梅森大學（George Mason University）政治經濟學教授露吉（Veronique de Rugy）則指，「這項關稅宣布已導致銅價大幅上漲，可以看出這真的影響很大。特朗普之所以選擇銅，是因為它對許多重要產業而言極為關鍵。」
22國收特朗普關稅信 一文看各國狀況 誰遭美國瞄準再增關稅？美國費城工人罷工垃圾堆滿街頭 與市政府終達協議下週恢復清理特朗普親解美國新關稅稅率計算方法：基於常識的公式美國新墨西哥州也爆發水災至少3死 有房屋整間遭沖走