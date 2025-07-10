特朗普擬對銅徵50%關稅　專家：家電、電動車、半導體價格恐上漲

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月9日宣布，將在8月1日起對進口到美國的銅徵收50%關稅，稱銅事關國安。經濟學家和產業專家指出，這項政策恐導致家電、電子產品、汽車等眾多產品價格上漲，引發通貨膨脹。



據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，受銅關稅影響的行業涵蓋建築業、半導體、電動車、太陽能電池板等再生能源組件。

分析師指，相關行業的產品成本將不可避免地上漲。

圖為特朗普2025年7月9日在旗下社交平台發文，宣布對銅加徵50%關稅。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

競爭企業研究所（Competitive Enterprise Institute）高級經濟學家楊恩（Ryan Young）表示，「若果企業成本上升，他們會將其轉嫁給消費者，因此我們會看到房屋維修和任何使用銅的產品價格上漲。」

楊恩還表示，銅關稅也或使國家電網的維護成本更高，並推高家庭能源成本。 「這將對電力行業和所有用電者產生負面影響。」

美國喬治梅森大學（George Mason University）政治經濟學教授露吉（Veronique de Rugy）則指，「這項關稅宣布已導致銅價大幅上漲，可以看出這真的影響很大。特朗普之所以選擇銅，是因為它對許多重要產業而言極為關鍵。」