英國連續第三個周末有聲援親巴組織示威　逾百人被捕　部分為長者

英國本月初將親巴組織巴勒斯坦行動組織（Palestine Action）列為恐怖組織並加以取締，此後連續第三個周末有民眾在英國各地發起示威聲援該組織，過百人被捕。



周六，倫敦、愛丁堡、曼徹斯特、布里斯托（Bristol）和特魯羅（Truro）均有民眾現身街頭，手持寫有「我反對屠殺，我支持巴勒斯坦行動組織」的標語，抗議政府巴勒斯坦行動組織列為恐怖組織、令任何加入或支持該組織的行動均被視為刑事犯罪。

圖為7月12日，英國曼徹斯特的一名示威者坐在椅子上，警察站在他身邊。（Reuters）

倫敦警察廳表示，僅在西敏寺區域內一場規模最大的示威活動中，就有55人因涉嫌使用聲援巴勒斯坦行動組織的標語而被逮捕。據英國廣播公司報道，當日倫敦警方迅速採取行動逮捕手持標語人士，當中許多為長者，部分更行動不便。

巴勒斯坦行動組織自2020年成立以來，多次發動針對英國或以色列相關軍工企業的行動，上月更潛入一個空軍基地，破壞兩架空中加油機，反對英方向以色列提供軍事援助。

政府隨即根據《恐怖主義法》，將該組織列為與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）、阿爾蓋達組織（Al Qaeda）以及ISIS同一類別的恐怖組織，若加入或支持該組織，最高可被判囚14年。