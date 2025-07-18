英國工黨將進行重大選舉改革　擬投票年齡從18歲降至16歲

英國政府周四（17日）宣布，計劃在下次大選前將投票年齡降低2歲至16歲。



首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示：「我認為16歲和17歲的青少年擁有投票權非常重要，因為他們已到可以出去工作的年齡，也到可以納稅的年齡，所以他們要納稅。如果你（向社會）投入，你就應該有機會說出你希望你的錢花在哪裏，政府應該走哪條路。」

大多數國家在全球範圍內的投票年齡為18歲，但奧地利、阿根廷、巴西和厄瓜多爾等一些國家允許16歲的人參加全國選舉投票。比利時、德國和馬耳他允許16歲的青少年參加歐洲議會選舉投票，但不允許他們參加國家立法機構選舉投票。

圖為2025年6月19日，英國首相施纪贤（Keir Starmer）在倫敦會見巴林王儲薩爾曼·本·哈馬德（Salman bin Hamad al-Khalifa）。（Reuters）

儘管在上次大選取得巨大勝利，施紀賢的工黨在大多數民意調查中位居第二，落後於法拉奇的右翼政黨英國改革黨（Reform UK）。

由Merlin Strategy為ITV新聞進行的一項針對500名16歲和17歲青少年的民調顯示，33%表示會投票給工黨，20%會投給改革黨，18%會投給綠黨，12%投給自由民主黨，10%投給保守黨。