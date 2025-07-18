德國總理訪倫敦　與英國簽署歷史性友好和防務合作條約

德國總理默茨（Friedrich Merz）和英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）周四（17日）在倫敦簽署一項「歷史性」的英德友好和防務合作條約，文件開篇段落即將俄羅斯列為雙方進行戰略合作的主要原因。



默茨周四抵達倫敦，27頁條約的隆重簽署儀式在「維多利亞與阿爾伯特」博物館舉行。條約中，雙方闡述在地緣政治環境「根本性變化條件」以及由於來自俄羅斯的「最嚴峻且直接的安全威脅」下的戰略合作。

德國總理默茨（Friedrich Merz）和英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）周四（17日）在英國舉行聯合記者會。（Reuters）

根據條約，英國和德國承諾在外交政策和安全問題上定期舉行部長級磋商。文件指，雙方確認對共同防禦的堅定承諾，並承諾在其中一方遭受武裝攻擊時相互援助。倫敦與柏林商定，支持國防工業，提升雙邊「軍事兼容性、互換性與一體化水平」。

此前，德國政府消息人士對媒體表示，默茨與施紀賢將在簽署的英國與德國友好條約框架下商談聯合生產遠程武器，以便「遏制俄羅斯」。