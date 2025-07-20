脫北者組成男團1VERSE出道　成K-pop首例　唱出與父親永別傷痛

英國媒體7月18日（週五）報道，韓國全新男團1VERSE（韓語：유니버스）同日出道，這個5人男團組合中有2名成員為「脫北者」。他們發行的專輯中有一首歌講述逃離朝鮮後，與親人相隔異地的經歷。



據路透社報道，1VERSE的發音為英文的宇宙（universe），由五位來自朝鮮、日本和美國的20多歲男子組成，他們的名字分別是宥赫（Yu Hyuk）、金錫（Kim Seok）、村田愛都（Aito）、內森古索（Nathan）和郝瑞然（Kenny）。

韓國男團1VERSE的IG：

報道指，1VERSE同日發行首張專輯《The 1st Verse》並收錄3首歌曲，包括首張單曲《Shattered》（意為破碎）。

來自朝鮮東北部鏡城郡的宥赫，自2013年以來一直居住在韓國。

據報道，除了享受向世界展現才華的自由之外，這位25歲的年輕人也珍惜能夠吃上一日三餐的幸福。

2025年5月21日，韓國首爾，韓國男子流行團體1VERSE的成員，包括逃離朝鮮的宥赫（Yu Hyuk）和 金錫（Kim Seok），以及 Aito、Nathan 和 Kenny，圖為五人面向鏡頭表演他們的新單曲。（Reuters）

在朝鮮，他九歲就開始工作，他說自己有時為獲取食物會採取極端手段，例如吃變質的米，甚至更糟，甚至會去偷東西。

宥赫向路透社坦承：「偷東西被抓後，我試過被狠狠地打得血流滿面。我當時真的餓了，只是單純地想活下去而已。」

宥赫自小就逃離朝鮮，先是逃到中國，然後在母親（當時他的母親已身處韓國）安排的中間人的協助下逃到韓國。

雖然宥赫對新生活感到滿意，但他依然記得離開家園的痛苦。

宥赫：「（儘管在朝鮮）我又餓又累，但我很開心，身邊都是我喜歡的人，這讓我一開始要離開變得困難。」

宥赫指，歌曲《Shattered》講述他得知父親在朝鮮去世時的感受。