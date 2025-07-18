韓國暴雨成災4死2失蹤　光州Starbucks遭洪水淹浸　桌椅水中漂浮

韓國遭遇暴雨天氣，多區成為澤國，累計造成4人死亡、2人失蹤，逾5000人疏散。西部光州一日內雨量超過400毫米，據韓媒報道，當地一家Starbucks（星巴克）門店遭洪水嚴重淹浸，桌椅在混水中漂浮。



韓國《中央日報》指，該間Starbucks位於光州北區新安洞，店內的椅子、桌子漂浮在渾濁泥水中，店前道路也遭淹浸。

韓國氣象廳指，光州地區16日的一天降雨量達到426.4毫米，創下自1939年氣象觀測以來的最高日降雨紀錄。災情也使光州有逾280人要緊急疏散。

這輪暴雨自7月16日開始，據韓國政府部門指，截至18日上午11時，忠清南道瑞山市有2人身亡，唐津市和京畿道烏山市分別各有1人因暴雨死亡，光州市有2人失蹤。

韓聯社較早前報道，光州市有87條道路和38棟建築在暴雨預警發布後約兩小時內被洪水淹沒。

男子困車內身亡

《韓國先驅報》報道，忠清南道瑞山市有一名50多歲的男子被困車內死亡。當局於當日凌晨3點59分接到有車輛被淹浸的報告，救援人員5點14分左右從另一受困車輛中救出3人，1小時後趕到時該男子已沒有心跳。男子隨後被送往附近的瑞山醫療中心，經搶救無效死亡。

據指，這名男子曾在幾小時前致電妻子求助，稱「車正被洪水沖走」。