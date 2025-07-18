金建希遭質疑收「統一教」賄賂　韓國特檢組搜查該教多處設施

據韓聯社報道，當地時間7月18日，韓國負責調查前總統尹錫悅夫人金建希貪腐案的特別檢察組突擊搜查「統一教」在首爾和京畿道加平郡的多處設施。此次行動旨在獲取金建希是否通過「乾津法師」全成培（音）收受「統一教」賄賂的關鍵證據。



特別檢察組當天派出檢察官和調查人員，分別對位於京畿道加平郡的「統一教」總部以及首爾龍山區的分部展開搜查，帶走包括文件、數字檔案等在內的物證材料，以進一步驗證是否存在「統一教」通過第三方向金建希行賄及請託事項的嫌疑。

2025年6月3日，韓國首爾，總統大選期間，前總統尹錫悅（右）和他的妻子金建希在票站等候投票。（Reuters）

據悉，2022年4月至8月期間，一位名叫尹某處的前「統一教」世界本部長曾向被稱為「乾津法師」的僧人全成培贈送鑽石項鍊和名牌包，全成培則涉嫌將這些貴重物品轉交給當時的總統夫人金建希。

此外，全成培還涉嫌充當中介，替「統一教」向金建希傳達多項「請託事項」，包括請求韓國政府支持「統一教」在柬埔寨推進的湄公河開發項目、協助收購韓國新聞頻道YTN、以及推動韓國成功申辦聯合國第五辦事處等。

韓國總統尹錫悅與妻子金建希（GettyImages）

據中國反邪教網介紹，「統一教」於1954年由韓國牧師文鮮明在首爾創立。1997年5月6日，中華人民共和國公安部在給吉林等10個省、自治區、直轄市公安廳、局《關於將「統一教」定性為邪教組織的批覆》中認定「統一教」為邪教組織。

「統一教」以舉辦大規模集體婚禮及與世界各地保守派政客關係密切而聞名，日本前首相安倍晉三曾多次為「統一教」站台。2022年7月安倍晉三遭槍擊身亡，刺殺安倍的嫌疑人山上徹也供認，他母親受「統一教」洗腦，將幾乎全部家當供奉教會，使其家庭生活陷入困境。山上徹也說「對教會心存怨恨」，為報復而刺殺與該教關係密切的安倍。

本文獲《觀察者網》授權轉載

