英媒：日本政府警告在台日企 台海若爆發衝突 須自己想辦法
在台灣問題上，日本政客嘴上叫囂「台灣有事就是日本有事」，但行動比嘴巴更誠實。7月19日，英國媒體引述消息報道稱，日本政府官員正告知在台經營的日本企業，如果因台海爆發衝突需要撤離員工，各企業將「只能靠自己」。
近期有兩間日本大企業從台灣知名百貨公司撤資，台灣島內認為日企此舉形同「用腳投票」。國台辦日前回應表示，民進黨持續「以武謀獨」「倚外謀獨」，必然會影響外資對台灣市場的信心。
報道稱，作為中國台灣地區最大的外國直接投資來源之一，上述警告對台灣地區經貿造成衝擊。日本政府的警告，突顯在台海外企業在應對潛在地緣風險時的現實和政治困難。
據兩名日本官員稱，根據憲法，日本自衛隊只有在得到東道國政府批准的情況下才能部署到海外。他們補充說，中國不太可能批准日本進行此類撤離行動。
「從我們的角度來看，台灣沒有一個被我們承認的政府，」一名官員稱，日本「外交上不承認台灣」。
多名日本外交官和企業高管表示，儘管日本政府從未確認這是其官方立場，但大約三年來，在台企業一直收到來自日本官員的警告，即「如果你們在台灣地區投入大量資產，你們將只能靠自己」。
兩名知情人士透露，自2022年以來，幾間大型日本企業每年都會進行模擬撤離在台員工的演習，以應對可能爆發的台海衝突。知情人士稱，日本官員參加了這些演習，但並非以官方身份。其中一名人士稱，雙方隱含的理解是，此類撤離行動將由私營部門操作。
一名參與日企撤離計劃的人士表示：「這一場景沒有任何自衛隊或軍事支持。」
報道稱，此類警告對日本在台灣地區的商業活動產生影響。
一名了解此事的美國官員表示：「這阻礙了投資。美國在台有大量新投資，但日本幾乎沒有。」
報道提及，來自日本企業的外國直接投資，此前一直是台灣地區的第三大外資來源，僅次於歐盟和美國。目前，約有3000間日本企業在台灣地區開展業務，其中三分之一涉及製造業，尤其是半導體材料和設備，此外還有零售、批發和餐飲行業。
但數據顯示，去年，日企投資暴跌27%，至4.52億美元（約35.47億港元），遠遠低於2022年17億美元（約133.4億港元）的峰值。
一名日企高管表示，在日本和美國未提供安全保障的情況下，「風險評估幾乎讓我們對台灣地區作為投資目的地的興趣不大。」
在上述消息報道的不久前，7月11日，英媒曾引述消息稱，五角大樓正敦促日本和澳洲明確表示，如果台海爆發衝突，它們將扮演什麼角色。據透露，主要推手正是五角大樓「三號人物」、負責政策事務的美國防部次長科爾比（Elbridge Colby）。
報道稱，在五角大樓與日本和澳大利亞國防官員的會談中，美國向日澳提出一些老議題，例如說服盟友增加國防開支，但同時提出新要求，即敦促他們對台海衝突做出承諾。
一名知情人士表示，這涉及美日韓共同推進「針對台灣突發事件的具體的作戰計劃和演習」。該人士指出，但這一要求讓日澳代表感到意外，「因為美國本身並未提供無條件的保證」。另一名知情人士表示，日本、澳大利亞和其他美國盟友的代表聞此，「集體表示驚訝」。
「在不知道具體情境或美國自身反應的情況下，很難讓盟友就台灣衝突中的具體行動提供明確承諾，」美國智庫「美國企業研究所」亞洲專家庫珀稱，「特朗普（Donald Trump，又譯川普）自己尚未做出承諾，因此美國要求其他國家做出明確承諾是不現實的。」
觀察者網專欄作者陳鴻斌曾刊文指出，近年來，美國和日本為了共同遏制和抗衡中國，極為高調地加強聯手，包括相繼禁止對華半導體設備出口，以強化對中國的所謂「威懾。」
對於美日在涉台問題的立場，陳鴻斌在文中表示，從表面上看，美日雙方在共同抗衡中國的問題上，似乎是「高度一致的」，雙方之間的相關合作也是極為密切、天衣無縫的。但其實這是在瞞天過海，雙方在包括台灣問題在內的諸多重大問題上分歧明顯，破綻百出。
近年來，日本仍有人不思反省，與「台獨」勢力暗通款曲，鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」。
對此，外交部發言人郭嘉昆3月曾回應指出，所謂「台灣有事就是日本有事」等謬論，將嚴重侵蝕中日關係政治基礎，不僅大錯特錯，而且十分危險。「我們敦促日方重信守諾，審慎處理台灣問題，以實際行動維護中日關係改善。」
7月16日，有記者在國台辦例行記者會上詢問：近期有兩間日本大企業從台灣知名百貨公司撤資。島內輿論認為，日企作此決定是擔憂台海形勢持續緊張，對台灣市場期待降低，形同「用腳投票」。對此有何評論？
新聞發言人陳斌華表示，民進黨當持續「以武謀獨」「倚外謀獨」，破壞台海和平穩定、升高台海緊張局勢，將台灣推向兵凶戰危險境，必然會損害台灣經濟發展前景，影響外資對台灣市場的信心。
本文獲《觀察者網》授權轉載