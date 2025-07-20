英媒：日本政府警告在台日企　台海若爆發衝突　須自己想辦法

在台灣問題上，日本政客嘴上叫囂「台灣有事就是日本有事」，但行動比嘴巴更誠實。7月19日，英國媒體引述消息報道稱，日本政府官員正告知在台經營的日本企業，如果因台海爆發衝突需要撤離員工，各企業將「只能靠自己」。



近期有兩間日本大企業從台灣知名百貨公司撤資，台灣島內認為日企此舉形同「用腳投票」。國台辦日前回應表示，民進黨持續「以武謀獨」「倚外謀獨」，必然會影響外資對台灣市場的信心。

報道稱，作為中國台灣地區最大的外國直接投資來源之一，上述警告對台灣地區經貿造成衝擊。日本政府的警告，突顯在台海外企業在應對潛在地緣風險時的現實和政治困難。

據兩名日本官員稱，根據憲法，日本自衛隊只有在得到東道國政府批准的情況下才能部署到海外。他們補充說，中國不太可能批准日本進行此類撤離行動。

日本海上自衛隊阿武隈級護衛驅逐艦（あぶくま型護衛艦）。（日本海上自衛隊網站）

「從我們的角度來看，台灣沒有一個被我們承認的政府，」一名官員稱，日本「外交上不承認台灣」。

多名日本外交官和企業高管表示，儘管日本政府從未確認這是其官方立場，但大約三年來，在台企業一直收到來自日本官員的警告，即「如果你們在台灣地區投入大量資產，你們將只能靠自己」。

兩名知情人士透露，自2022年以來，幾間大型日本企業每年都會進行模擬撤離在台員工的演習，以應對可能爆發的台海衝突。知情人士稱，日本官員參加了這些演習，但並非以官方身份。其中一名人士稱，雙方隱含的理解是，此類撤離行動將由私營部門操作。

一名參與日企撤離計劃的人士表示：「這一場景沒有任何自衛隊或軍事支持。」

2025年3月3日，日本自衛隊直升機在東北部岩手縣大船渡市的一處山火現場進行空中滅火作業。（Reuters）

報道稱，此類警告對日本在台灣地區的商業活動產生影響。

一名了解此事的美國官員表示：「這阻礙了投資。美國在台有大量新投資，但日本幾乎沒有。」

報道提及，來自日本企業的外國直接投資，此前一直是台灣地區的第三大外資來源，僅次於歐盟和美國。目前，約有3000間日本企業在台灣地區開展業務，其中三分之一涉及製造業，尤其是半導體材料和設備，此外還有零售、批發和餐飲行業。

但數據顯示，去年，日企投資暴跌27%，至4.52億美元（約35.47億港元），遠遠低於2022年17億美元（約133.4億港元）的峰值。

一名日企高管表示，在日本和美國未提供安全保障的情況下，「風險評估幾乎讓我們對台灣地區作為投資目的地的興趣不大。」

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

在上述消息報道的不久前，7月11日，英媒曾引述消息稱，五角大樓正敦促日本和澳洲明確表示，如果台海爆發衝突，它們將扮演什麼角色。據透露，主要推手正是五角大樓「三號人物」、負責政策事務的美國防部次長科爾比（Elbridge Colby）。

報道稱，在五角大樓與日本和澳大利亞國防官員的會談中，美國向日澳提出一些老議題，例如說服盟友增加國防開支，但同時提出新要求，即敦促他們對台海衝突做出承諾。

一名知情人士表示，這涉及美日韓共同推進「針對台灣突發事件的具體的作戰計劃和演習」。該人士指出，但這一要求讓日澳代表感到意外，「因為美國本身並未提供無條件的保證」。另一名知情人士表示，日本、澳大利亞和其他美國盟友的代表聞此，「集體表示驚訝」。

「在不知道具體情境或美國自身反應的情況下，很難讓盟友就台灣衝突中的具體行動提供明確承諾，」美國智庫「美國企業研究所」亞洲專家庫珀稱，「特朗普（Donald Trump，又譯川普）自己尚未做出承諾，因此美國要求其他國家做出明確承諾是不現實的。」

2025年7月16日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮東廳簽署《阻截芬太尼法案》（HALT Fetanyl Act）時露出微笑。（Reuters）

觀察者網專欄作者陳鴻斌曾刊文指出，近年來，美國和日本為了共同遏制和抗衡中國，極為高調地加強聯手，包括相繼禁止對華半導體設備出口，以強化對中國的所謂「威懾。」

對於美日在涉台問題的立場，陳鴻斌在文中表示，從表面上看，美日雙方在共同抗衡中國的問題上，似乎是「高度一致的」，雙方之間的相關合作也是極為密切、天衣無縫的。但其實這是在瞞天過海，雙方在包括台灣問題在內的諸多重大問題上分歧明顯，破綻百出。

近年來，日本仍有人不思反省，與「台獨」勢力暗通款曲，鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」。

對此，外交部發言人郭嘉昆3月曾回應指出，所謂「台灣有事就是日本有事」等謬論，將嚴重侵蝕中日關係政治基礎，不僅大錯特錯，而且十分危險。「我們敦促日方重信守諾，審慎處理台灣問題，以實際行動維護中日關係改善。」

2025年4月30日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部網站）

7月16日，有記者在國台辦例行記者會上詢問：近期有兩間日本大企業從台灣知名百貨公司撤資。島內輿論認為，日企作此決定是擔憂台海形勢持續緊張，對台灣市場期待降低，形同「用腳投票」。對此有何評論？

新聞發言人陳斌華表示，民進黨當持續「以武謀獨」「倚外謀獨」，破壞台海和平穩定、升高台海緊張局勢，將台灣推向兵凶戰危險境，必然會損害台灣經濟發展前景，影響外資對台灣市場的信心。

本文獲《觀察者網》授權轉載

