日本參議院選舉｜米農嘆米價高企卻未受惠：農相政策讓人無所適從

日本參議院選舉7月20日（週日）上午開始投票，此次改選125個議席，執政自民黨的選情並不樂觀。有日本媒體報道，日本各地的農民過往一直被視為自民黨的忠實支持者，如今卻變得猶豫。儘管日本的米價在過去一年翻了一倍之後稍微回落，米農的處境並沒有得到明顯改善。有不少米農將矛頭指向兩個月前上任的農林水產大臣小泉進次郎，認為他只懂把握時機賺取政治本錢，但並未向業界提供清晰的發展方向，讓米農對未來感到困惑。



據日本時報（Japan Times）17日（週四）報道，在米價居高不下的大環境下，米農感到左右為難；而日本第四大稻米產地山形縣也不能倖免。

7月3日（週四），參議院選舉活動拉開序幕的當日，農林水產大臣小泉進次郎在山形縣新庄市面對1500名民眾，向米農承諾，他將與他們站在一起。

小泉進次郎發言指：「我相信我們能夠兩者兼顧：消費者能夠安心購買大米，米農能夠獲得（穩定的）收入並提高產量。」

2025年5月30日，日本神奈川縣，圖為日本新農相小泉進次郎在米倉視察儲備米。（Reuters）

在為自民黨山形縣選區候選人助選時，小泉進次郎展現出自信。

小泉進次郎出任農相後積極釋放儲備米：

自5月21日上任以來，小泉進次郎不遺餘力地推出政策應對米價高企的問題。

據報道，前任農林水產相曾猶豫不決多月，是否應釋放儲備米來穩定米價，而小泉上任第一周就徹底改變政策方向，並推出不需競標的方法加快釋放儲備米。

過去幾十年來，日本官員一直試圖減少大米產量以穩定價格，並應對國民食米量下降的問題。儘管該政策已於2018年正式結束，但農民仍由縣政府與農業合作社協調大米生產配額。

小泉進次郎表示，限制稻米生產量的日子已經結束。政府目前正積極推動提高產量——這項措施被視為提高自給自足能力、降低成本並為贏得外國消費者青睞的獲利產業奠定基礎至關重要。

日本土地面積狹小，尤其是在山區，小泉卻一直提倡整合土地和提升稻米生產。

他早前在社交平台X上寫道，預計今年稻米總產量將比去年增加56萬噸。

米農認為小泉進次郎只是「作秀」，沒有長遠米價政策：

與此同時，來自山形縣的自民黨成員對這位農林水產大臣頭兩個月的表現進行嚴厲的批評。

44歲的Takuya Oyama表示：「他（小泉）想在民眾對米價的憤怒達到頂峰時成為媒體關注的焦點。」他在山形縣東部村山市擁有10畝的家庭農場。

Oyama並不贊同小泉直接提及他對儲備米價格的看法，並補充道：「他（小泉）利用了這這次機會，但我認為政府現時並沒有製定任何明確的價格政策。」

2024年10月27日，日本東京，首相石破茂（右）和前環境大臣小泉進次郎在自民黨總部向媒體發表講話時將一枚別針放在候選人名單板上。（Getty）

與Oyama和其他許多人一樣，來自村山市，一家法人農場的43歲負責人Kiyoshi Shibata長期以來一直遵從減少稻米種植面積的要求。

Shibata無奈地表示：「很難知道接下來會發生什麼。」他對政府政策與米農面對的田間日常存在巨大的差距。

在他身邊一些農民因年邁或利潤低而放棄種米後，Shibata現時擁有多達35公頃的稻田，他聘用了六名員工負責管理。

儘管高昂的米價為他們提供急需的財務喘息空間，但Shibata對「米價應該便宜」這一普遍的看法提出質疑。

Shibata坦承：「如今，各行各業都在採取措施應對通貨膨脹和物價上漲。但是當談到米價，人們總是說它太貴了，政府應該強制實施某種價格上限，這讓我感到困惑。」

迄今為止，政府已釋放81萬噸儲備米，儘管其中只有一部份送達消費者手中。一旦全數發放，政府的儲備米數量將跌至15萬噸。

日本農林水產省14日（週一）宣布，在兩個多月來首次跌破4,000日圓（約211港元）後，截至6月30日當週，超市5公斤米的平均價格進一步下跌至3,602日圓（約190港元）。

Shibata贊同Oyama的想法。

Shibata表示：「我理解人們覺得米很貴，與此同時，我亦希望他們了解種植大米的現實條件和成本。」

據報道，2023年，日本農場的平均年收入約為114萬日圓（約6萬港元）），比2022年增加16%。

24歲的Shota Kawase是東村山地區的一名年輕農民，六年前，也就是高中畢業一年後，他接手祖父的農場。雖然起初他對務農並不特別感興趣，但隨着時間的推移，他越來越喜歡這份工作。

2011年9月18日，一名農民於日本兵庫縣，用收割機在稻田裡收割稻米。（Getty）

他以前從未投票過，但這次，他正在考慮投票。

Kawase慨嘆：「儘管公眾一直在討論米價，但他們（政府）至今仍未真正採取有效措施。與此同時，米價上漲，但我們的工資卻沒有上漲，這讓我難以接受。」

68歲的Yoshio Kakimoto是一位農民，在山形縣新庄市擁有一間銷售米和農業化學品的商店。

Kakimoto無奈地表示：「沒有哪個政客真正熟悉農業政策。在選舉期間，大家都在談論農業政策，但一旦結束，一切都停止。我看不出哪個政黨會真正關心我們，為我們努力。」