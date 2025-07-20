英格蘭嚴重水污染事件激增六成　創歷史新高

英國環境署最新數據顯示，2024年英格蘭地區共發生2801宗污染事件，創歷史新高，較2023年的2174宗增長近三成。其中，被歸類為對漁業、飲用水及人類健康構成「嚴重或持續性危害」的案件多達75宗，同比增加近60%。



針對污染數據，英國環境大臣李世勳（Steve Reed）說：「這些數字令人憤慨，清楚揭示多年來基礎設施投資不足與監管乏力，導致污水大規模排入我們的河流。」

行業組織英國水務（Water UK）表示，基礎設施和維護投資不足是造成污染的主要原因。

圖為2013年3月6日，英國的途人在泰晤士河南岸走向倫敦塔橋。他們身旁的玻璃幕牆映出倫敦塔橋的影像。（Reuters）

據英國廣播公司報道，英國曾設定到2025年將污染事件較2016年水平減少40%的目標。但這一目標遠未達成——2024年報告的污染事件數量是環境署最初目標的兩倍多。

英國下議院公共賬目委員會稱作為監管機構的環境署和Ofwat，未能確保水務公司維護關鍵基礎設施。據估計，按當前進度，企業需700年才能完成整個供水主管網的更換。

英國廣播公司（BBC）報道，新數據出爐之際，英國水務行業即將迎來一場具有里程碑意義的監管審查。水務委員會主席康利夫即將發佈報告，提出如何改善行業環境與財務表現的建議。多家英媒引述消息說，這一報告或將建議徹底改革甚至廢除監管機構Ofwat。對此，政府發言人回應說：「不評論相關猜測。」