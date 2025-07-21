俄軍擊落逾270架烏克蘭無人機　莫斯科機場數度暫時關閉

烏克蘭自7月19日起接連對俄羅斯發動無人機襲擊，令莫斯科主要機場關閉，至少140個航班被取消。據俄羅斯國防部稱，自7月19日早上以來，已有超過270架烏克蘭無人機在俄羅斯上空被擊落。



至少140班機取消 逾130航班被迫改道

據俄羅斯國防部稱，從當地7月19日上午7點45分，至20日下午5點40分之間，俄羅斯防空系統在10多個地區，至少擊落272架烏克蘭無人機。布良斯克（Bryansk）是無人機攻擊最密集的地區，於俄軍8個通報時段共擊落了108架無人機；莫斯科地區攔截了46架。

最猛烈的攻擊發生在夜間，從20日晚上11點30分到翌晨7時，共有93架無人機被擊落，其中16架據稱正飛往莫斯科。

據非營利旅遊業組織Russian's Association of Travel Operators所發聲明，由於無人機襲擊影響，莫斯科4大機場自19日起，24個小時內關閉並重新開放約10次，其中莫斯科西南部卡盧加（Kaluga）的機場共關閉了14個小時。除至少140個航班被取消，超過130個航班被迫改道。

另外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）提出重新和平談判，提議在未來一周進行新一輪和談，並表示希望加快結束衝突。克里姆林宮發言人20日表示，普京已準備好推進和平協議，但前提是滿足俄方目標。