交易詭才Trump｜特朗普和普京依舊穩固，歐洲再次被玩弄

7月13日開始，美國總統特朗普（Donald Trump）放話稱，若在50天內無法達成俄烏和平協議，將對俄羅斯徵收100%關稅，並對部分國家實施所謂「二級制裁」。並強調美國將通過北約向烏克蘭提供更多新武器。

於是乎，西方「主流媒體」興奮異常，它們炒作特朗普對普京（Vladimir Putin）的態度發生了180度逆轉，認為他正從飽受詬病的普京超級粉絲變為最堅定的反對者！

但這種轉變匪夷所思，根本不符合特朗普一貫的性格與戰略。這意味着，特朗普將完全沿襲民主黨拜登（Joe Biden）政府的對烏克蘭援助政策。這絕對不可能！

這個震撼彈持續再飛！隨更多訊息的爆出，整個事情的全貌很快展現出來。

特朗普在談到上述政策時，似乎受到了東歐妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的影響。他說道，「我回到家跟第一夫人說：你知道嗎，我今天跟普京通了電話，我們聊得特別好！她說：『哦，真的嗎？嗯，剛剛又有一座城市被炸了。」

梅拉尼婭吹「枕邊風」被西方媒體認為是決定性因素。這讓特朗普意識到自己的「真情」無法收到回報。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）更是指出普京最大的失算就是玩弄特朗普。

還有歐洲媒體猜測，梅拉尼婭是英國情報機構發展在特朗普身邊的暗樁，任務是潛移默化影響特朗普的關鍵決策。而此前總統國家安全事務助理沃爾茲（Michael Waltz）被解職的真正原因也被傳是以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發展的內線。

因為惡毒的「政治正確派」與西方媒體同步炒作「枕頭政治」與白宮內鬥。這套話術一貫是用來描述專制國家與領導人的，現在居然用在了「民主燈塔」的美國。

他隨後透露夫人梅拉尼婭是家中不同政見者，「她非常聰明，她非常中立，她有點像我——她希望看到人們停止死亡。」

2025年6月25日，美國總統特朗普和北約秘書長呂特（Mark Rutte）在荷蘭海牙舉行的北約峰會上發表演說。（Reuters）

特朗普宣佈最新對俄政策時，北約秘書長呂特（Mark Rutte）就在白宮橢圓形辦公室現場。他隨後跳出來幫腔放狠話，用警告的口吻宣稱「所以請給普京打電話，告訴他必須認真對待和平談判，否則這將對巴西、印度和中國造成巨大打擊。」

呂特無非是狐假虎威，一方面他希望歐洲的政客與主流媒體要意識到「爸爸回來了」；另一方面是繼續強迫歐洲的域外大國們要站隊，否則它們的「爸爸就不客氣了」。

即便如此，歐洲國家亦很快意識到，它們誤解了特朗普的援助烏克蘭的真正用意。此前包括中國媒體都在報道中認為，美國提供武器，由北約付款。可美國佔北約預算的70%左右，特朗普怎麼可能做這種買賣呢？

很快，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）開始抱怨特朗普「承諾請客但不買單」。卡拉斯向記者稱：「如果我們支付這些武器的費用，那就是我們對烏克蘭的支持」，如果你承諾提供武器但說由別人買單，那這武器其實不是你給的，對吧？

但由哪些歐盟國家來實施此計劃，又是一筆糊塗賬。呂特說有六個北約國家願意參與武器採購計劃，而至少有兩個國家公開表示，沒有提前得知這一提議，他們是在計劃宣佈時才得知此事。

歐洲政客們或許已經明白又被特朗普玩弄了。如今的全球格局，大家在互相玩弄。但只有超級大國們才能主導當下的遊戲。

在特朗普看來，如若歐洲的左派精英政治依然大行其道，他一定會把「顏色革命」帶給它們。何況歐盟居然在關稅戰中寸步不讓，妄想着繼續揩美國的油。而俄烏戰爭的存在，美國會充分借用俄羅斯一起來夾擊歐洲。特朗普不可能丟棄這樣的籌碼。

在他的眼中，只有美國、中國和俄羅斯才是全球大局的締造者，只有這三個國家在劃定各自清晰的利益界線下，就能解決全球所有的問題。