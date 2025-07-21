特朗普再上台半年　形容自己執政為美國「鹹魚翻生」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月20日表示，自己的第二個任期剛過半年，已為美國帶來不少好事，形容為國家「鹹魚翻生」。



圖為2025年1月20日，美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭在華盛頓參加就職典禮。（Reuters）

特朗普20日在自家社交平台Truth Social發文，稱時光飛逝，轉眼自己的第二個任期已經過六個月，稱這被譽為歷任總統任期內最具影響力的時期之一。他表示換言之華府做了很多良好及偉大的事情，包括結束無數除了貿易及或者友誼以外與美國無關的戰爭。

他形容要一個主要國家完全重生，六個月並不是一段長時間，指美國一年前筋疲力盡，差不多重生無望。不過現今美國則「炙手可熱」，並成為全球最受尊重的國家。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，華府周五起將致函各貿易夥伴，交代他們將會面臨的關稅稅率。(Reuters)

再次上台後，隨即發起關稅戰特朗普亦轉載共和黨友、眾議長約翰遜（Mike Johnson）的帖文，對方形容特朗普再上任後半年，美國變得更安全、強大及繁榮。他提到華府減稅、穩定邊境、刺激經濟，以及在國內外主張美國優先，指這只是開端。

特朗普第二個任期的其中一個重點是移民問題，但根據路透社-益普索（Reuters-Ipsos）最新的民意調查顯示，41%受訪美國民眾認同特朗普處理移民的方式，比6月的43%支持率稍為回落；另外亦有41%受訪者認同特朗普的整體執政表現，是他再次上台以來的新低。

2025年6月11日，在洛杉磯市中心，有民眾抗議近日美國移民和海關執法局 (ICE) 針對非法移民的執法行動，圖為執法人員拘捕一名示威者。（Reuters）

不過特朗普則似乎不以為然，稱自己在共和黨內及MAGA的支持率上升，最高更達95%，稱民眾喜歡強大的邊境及很多他所做的事情。