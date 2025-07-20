WSJ：美國財長貝森特聚焦3大原因　力勸特朗普勿解僱鮑威爾

《華爾街日報》7月19日引述消息人士稱，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）最近私下向總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出三大原因，呼籲對方不要解僱聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ），



消息人士透露，貝森特認為特朗普沒有必要解僱鮑威爾，現在美國經濟表現良好，與此同時市場對總統的政策反應積極。如果特朗普真的解僱鮑威爾，政府很可能須承擔市場不利反應的成本。

更甚的是，任何罷免鮑威爾的企圖，皆有可能導致長期的領導真空。這可能會讓特朗普陷入「雙輸」的局面，即既要承擔市場不利反應的成本，又無法即時影響貨幣政策。

2017年11月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮看着鮑威爾上台發表講話。（Reuters）

其次，知情人士表示，貝森特還提醒特朗普，聯儲局官員已暗示他們可能在年底前兩次減息，因此根本無須冒經濟及政治風險去解僱鮑威爾。

第三，貝森特告訴特朗普，如果他嘗試在鮑威爾任期結束前解僱他，後者很大機會將提起訴訟，而訴訟很可能會拖到春季。然而，屆時鮑威爾的任期也剛好結束。

左圖：2024年12月18日，美聯儲主席鮑威爾在議息會議後發表講話。（Reuters）中圖：2025年4月17日，美國總統特朗普在白宮與意大利總理梅洛尼（不在圖中）進行會談。（Reuters）右圖：2025年4月9日，美國財政部長貝森特在美國華盛頓特區白宮就關稅問題與媒體交談。（Reuters）

報道又指，由於聯儲局理事庫格勒（Adriana Kugler），任期將於明年1月結束，而鮑威爾的任期將於明年5月結束，貝森特認為即使特朗普不作為，屆時也可以填補一至兩個聯儲局的職位空缺。