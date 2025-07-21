日本參議院選舉｜執政聯盟失多數議席　日媒：麻生太郎逼宮石破茂

日本參議院選舉7月20日投票，自民黨和公明黨的執政聯盟議席大減，在這次125個議席改選中僅獲47席，連同毋須改選的75席，無法維持在參院取得過半數所須的125席。日媒21日報道，首相及自民黨總裁石破茂雖已表態將繼續執政，但自民黨內部已有人呼籲石破茂辭職，包括黨內重量級人物、自民黨最高顧問麻生太郎。



日本朝日電視台稱，麻生太郎在選後已對身邊人士表示不會同意石破茂繼續執政，並認為後者應該為眾議院選舉、東京都議會選舉及參議院選舉的「三連敗」負責。

事實上，自民黨黨內已有許多聲音認為，石破茂帶領下，連續在眾議院選舉和參議院選舉都失去多數議席，就應該順應民意辭職。

2019年10月23日，日本東京，時任日本副首相麻生太郎在英國大使官邸舉行的慶祝英日夥伴關係的招待會上發表講話。（Getty）

日媒分析潛在繼任人

儘管石破茂表態將繼續留任 ，但他領導下的自民黨多次在選舉失行，按慣例理應下台，所以不排除黨內會進行逼宮。讀賣新聞分析指，目前自民黨中有兩人較值得關注。

首先，前經濟安全保障大臣高市早苗18日在為自民黨籍候選人助選時表示：「（我）已下決心，要讓自民黨重新挺直背脊，我要奮戰。」報道稱，這番話被外界解讀為如果自民黨參院大選失利，她有意逼石破下台並取而代之。

2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當天，日本首相兼執政自民黨總裁石破茂在自民黨總部回答記者提問。（Reuters）

另外，前首相岸田文雄再度當首相的可能性也不低。報道指，他在黨在擁有一定的存在感，如果再獲得麻生太郎為首的麻生派支持，岸田文雄很有可能為大熱人選。

《讀賣新聞》稱，隨着選舉結果塵埃落定，黨內的幕後政治也隨之展開。除了上述兩人外，官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣小林鷹之及財務大臣加藤勝信等人，也是值得關注的潛在繼任人選。