日本參議院選舉｜執政聯盟失多數議席 日媒：麻生太郎逼宮石破茂
撰文：劉耀洋
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日本參議院選舉7月20日投票，自民黨和公明黨的執政聯盟議席大減，在這次125個議席改選中僅獲47席，連同毋須改選的75席，無法維持在參院取得過半數所須的125席。日媒21日報道，首相及自民黨總裁石破茂雖已表態將繼續執政，但自民黨內部已有人呼籲石破茂辭職，包括黨內重量級人物、自民黨最高顧問麻生太郎。
日本朝日電視台稱，麻生太郎在選後已對身邊人士表示不會同意石破茂繼續執政，並認為後者應該為眾議院選舉、東京都議會選舉及參議院選舉的「三連敗」負責。
事實上，自民黨黨內已有許多聲音認為，石破茂帶領下，連續在眾議院選舉和參議院選舉都失去多數議席，就應該順應民意辭職。
日媒分析潛在繼任人
儘管石破茂表態將繼續留任 ，但他領導下的自民黨多次在選舉失行，按慣例理應下台，所以不排除黨內會進行逼宮。讀賣新聞分析指，目前自民黨中有兩人較值得關注。
首先，前經濟安全保障大臣高市早苗18日在為自民黨籍候選人助選時表示：「（我）已下決心，要讓自民黨重新挺直背脊，我要奮戰。」報道稱，這番話被外界解讀為如果自民黨參院大選失利，她有意逼石破下台並取而代之。
另外，前首相岸田文雄再度當首相的可能性也不低。報道指，他在黨在擁有一定的存在感，如果再獲得麻生太郎為首的麻生派支持，岸田文雄很有可能為大熱人選。
《讀賣新聞》稱，隨着選舉結果塵埃落定，黨內的幕後政治也隨之展開。除了上述兩人外，官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣小林鷹之及財務大臣加藤勝信等人，也是值得關注的潛在繼任人選。
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