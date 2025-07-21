日本參議院選舉｜執政聯盟議席不過半　「日本人優先」參政黨冒起

日本參議院選舉7月20日投票，自民黨和公明黨的執政聯盟議席大縮水，在此次125個議席改選中，所獲議席低於50席，連同毋須改選的75席，無法維持在參院取得過半數的125席，反映民眾對壓抑物價對策的不滿。身兼自民黨總裁的首相石破茂當晚受訪，透露有意繼續執政。但分析認為，執政聯盟繼眾議院之後，在參議院也淪為少數黨，自民黨內或出現追究責任的聲音。



圖為2025年7月20日，日本舉行參議院選舉，身兼自民黨總裁的首相石破茂，在自民黨總部在當選候選人的名字旁邊貼上紅花。（Reuters）

改選議席取得不足50席

日本參議院共有248個議席，議員任期6年，每三年改選一半議席。本次參議院選舉將選出125個議席，包括到期改選的124個議席和1個補選議席。

在改選的議席中，執政聯盟此前共有66席。據NHK報道，截至21日清晨5點40分，自民黨的改選議席從原有的52席，大幅降至38席；公明黨則從改選14席降至8席。在僅餘3席未有結果下，125席中執政聯盟僅佔46席，在野各黨則握至少76席。

而非改選議席中，執政聯盟共計75席（自民黨62席、公明黨13席），即原本此次獲得50席即可維持參院過半數，但最終未能成功。

據共同社截至21日凌晨3時的統計，投票率約為58.52%，料最終投票率將高於上次、2022年參院選舉的52.05%。

2025年7月20日，日本參議院選舉當天，在野立憲民主黨黨魁野田佳彥向媒體發表講話。（Reuters）

國民民主黨議席也大幅增加

NHK的結果顯示，立憲民主黨至少保住21席，較之前少一席；日本維新會料至少贏7席，較之前多一席；共產黨則由7席減至3席。另外，國民民主黨在改選議席中，料從原有4席大幅增至17席，參政黨則從1席大幅增至13席。

被視為日本極右派的參政黨，議席增幅顯著。參政黨靠著「日本人優先」訴求打入主流政治，其反移民立場，以及對減稅與福利支出的承諾，都是贏得支持的關鍵。

圖為2025年7月20日，日本舉行參議院選舉，參政黨黨魁神谷宗幣向媒體發表講話。（Reuters）

連同眾院及東京都議會選舉 執政聯盟3連敗

日本廣播協會（NHK）20日晚播出參議院選舉特別節目，石破茂在節目中承認，選舉情勢嚴峻，必須以謙虛誠懇接受。當被問及是否會繼續履職時，石破茂說：「現在（自民黨）仍是議席數最多的政黨……必須認識到這個責任。」

繼去年10月眾議院選舉後，石破茂連續第二次在大型選舉中失利，若加上今年6月的東京都議會選舉則是3連敗。這次選戰焦點之一是「物價上漲對策」，執政聯盟未提出降低消費稅，選舉結果反映選民不予認同。