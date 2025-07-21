橋本環奈玩小紅書　千與千尋舞台劇中國上演　大讚上海夜景｜多圖

在日本擁有「千年一遇美少女」之稱的女演員橋本環奈近日現身中國，參與動畫大師宮崎駿名作《千與千尋》改編成真人版舞台劇的演出。橋本環奈在其社交平台分享自己開始使用小紅書，並積極拍攝上傳用的照片。橋本環奈大讚上海的夜景很美，並指只要加上心心光映濾鏡的照片都會很美。



日本女演員橋本環奈在其X分享自己開始玩小紅書，並大讚上海的夜景很美：

綜合日本媒體報道，動畫大師宮崎駿的名作《千與千尋》在2022年首次被改編成真人版舞台劇在日本國內展開巡演，並採用雙主演模式，由女演員橋本環奈與上白石萌音出演主角「荻野千尋」。

由於舞台劇無論角色造型還是舞台設計都完美還原動畫的精髓，演出在日本大受好評，其後更來到海外，於英國倫敦首度公演。

本次舞台劇《千與千尋》首度於中國上演，從7月14日至8月17日在上海文化廣場以日語原版演出42場， 分別由橋本環奈、福地桃子、森莉那等三位演員飾演千尋。

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這陣子需要留在中國的橋本環奈似乎也「入鄉隨俗」，開始玩起小紅書，可以見到橋本在其帳戶分享在上海生活的點滴。橋本不但讚上海的夜景很美，也有表示很享受品嚐中國茶、美食和腳底按摩。