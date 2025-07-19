Agoda爆大量日本訂酒店糾紛　已預訂卻沒房住　終宣布改善措施

訂房平台Agoda於7月17日宣布，針對日本市場近期發生的訂房糾紛採取一系列改善措施。由於第三方供應商提供的房源資訊不實，導致多起旅客無法入住已預訂房間的事件，Agoda將導入AI人工智能監察系統，並加強供應商管理機制。



日本觀光廳今年3月向Agoda其日本法人發出業務改善要求，主因是該平台頻傳訂房糾紛，包含預訂房間未確實保留、訂房資訊與實際不符等問題。儘管Agoda提出改善對策，但至今仍持續接獲旅客投訴。6月以來，包含東橫INN和星野集團等多間酒店陸續通報，透過Agoda訂房的旅客無法順利入住。

日本觀光廳長官村田茂樹16日直接在記者會上點名Agoda，表示將持續監督Agoda的改善進度。值得注意的是，這已是觀光廳繼3月後第二次要求Agoda進行業務改善。

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根據《FINANCIAL-FIELD》報道，Agoda房源通常來自2個管道，第一個是酒店直接提供給Agoda，第二個是透過第三方「代理業者」間接上架。而出問題的大多都是第二個狀況，部分第三方業者利用酒店與正規代理商合作時提供的房源，在未經授權的情況下於海外平台轉售。由於預訂資訊需經過多重管道傳遞，導致房型錯誤、日期混淆等問題層出不窮。

有一名50多歲的日本民眾表示，他發現某間酒店的單人房，在Agoda只要1萬日圓左右，於是在比價後選擇預訂Agoda上的房間，但入住前Agoda才通知他說沒訂到房間，被「自動取消」了，他只好改訂其他較貴的酒店。

一名台灣旅客Henry也向TVBS新聞網透露，去年至仙台，原本透過Agoda預訂仙台市中心的酒店週三到週日單人房，結果到的時候櫃檯找到的訂房資訊卻變成週三到週六雙人房，致電Agoda客服，結果被轉到另一間個訂房網Expedia香港，最後被改到入住別間酒店。Henry感嘆，「一開始連酒店櫃檯人員也一頭霧水，雖然沒有被多收錢，但造成了不少麻煩，擔心最後一晚沒地方住。」

為解決此問題，Agoda發出聲明表示，自6月26日起已暫停與部分第三方供應商合作，並計劃在未來數月內導入以AI技術為基礎的預防性監測系統，即時清除不實房源資訊。

Agoda行政總裁摩根施特恩（Omri Morgenstern）表示，日本是該公司最重視的市場之一，將積極回應日本觀光廳的改善要求。除了強化供應商管理制度外，Agoda也將提供全天候在地客服支援，確保旅客入住過程順暢，在發生糾紛時，為旅客提供多樣的補償選項。

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