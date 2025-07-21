孟加拉1架中國製空軍訓練機墜毀　至少19死164傷｜有片

英國媒體引述孟加拉官員和當地媒體稱，孟加拉空軍一架訓練機7月21日（週一）在首都達卡（Dhaka）北部的一間學校校園內墜毀，造成包括飛行員在內的至少19人死亡，164人受傷。



網上傳出疑似墜機現場的影片：

據路透社報道，21日（週一）下午，孟加拉空軍一架F-7BGI飛機在位於首都達卡烏塔拉街區的里程碑學校及學院（Milestone School and College）的校園內墜毀，當時學生們正在參加考試或上課。

據軍方發言人Sami Ud Dowla Chowdhury中校表示，這架F-7BGI訓練機在起飛後不久就出現技術故障。

軍方發言人指，這架F-7BGI戰鬥機於下午1時6分從孟加拉達卡庫爾米托拉空軍基地起飛，執行例行訓練任務，但遭遇機械故障。

軍方發言人描述事發情景：「飛行員勇敢地嘗試將飛機駛離人口稠密的地區。儘管他盡了最大努力，飛機最後還是撞上里程碑學校的一棟兩層建築。」

軍方表示，飛行員是事故中的罹難者之一，並補充說，已成立一個委員會調查事故原因。

報道引述詹氏資訊集團（Jane's Information Group），肇事的F-7 BGI飛機是中國成都殲-7/殲-7飛機家族中最後一款也是最先進的機種。孟加拉於2011年簽署採購16架飛機的合同，並於2013年完成交付。

報道指，F-7 BGI為中國「殲-7」的外銷機種，由成都飛機工業公司研製。而中國的殲-7是蘇聯米格-21的授權生產版本。

報道指，現場的家長和親屬驚慌失措，救援人員利用人力三輪車或其他可用的交通工具運送傷者去醫院。