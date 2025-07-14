英國小型機起飛時墜毀　倫敦紹森德機場現火球封閉　據報4人死亡

英國倫敦紹森德機場（London Southend Airport）7月13日有小型飛機墜毀，飛機起火後冒出滾滾濃煙。英媒PA Media報道指有4人死亡。目擊者稱，該小型飛機在起飛後不久出事，事發前機師們還向正觀看的其他家庭揮手致意。機場隨後表示，由於發生這宗「嚴重事件」，機場需要關閉，直至另行通知，所有進出航班均已取消。



警方表示，事發於13日下午4點前不久，當局接到報案指一架12米長的飛機墜毀，當局即時與所有應急服務部門合作處理。機場方面稱，由於機場需要關閉，呼籲14日經該機場出行的旅客與航空公司聯繫，以獲取最新資訊和建議。

據航班追蹤平台Flightradar顯示，出事小型飛機為飛機公司比奇（Beech）生產的空中國王200型（B200 Super King Air）、編號為PH-ZAZ，隸屬於荷蘭營運商ZeuschAviation。飛機於當地下午3點48分起飛，目的地為荷蘭城市萊利斯塔德（Lelystad）。

英國天空新聞（Sky News）引述目擊者約翰遜（John Johnson）稱，當時自己正與妻子和孩子在機場。飛機在起飛幾秒鐘後就墜毀，事前機師們在飛機滑行時，還向約翰遜的家人「揮手致意」。約翰遜說：「我們都向他們揮手。」

英國廣播公司（BBC）稱，根據約翰遜形容，「你可以看到機師們面帶微笑，我們也報以微笑。然後面向起飛點，啟動引擎，從我們身邊飛過，繼續沿著跑道飛行」、「它大概在3、4秒內起飛了，並開始向左急轉」。

約翰遜稱當時向妻子說，情況很不尋常，通常飛機在起飛階段不會轉彎。然後在幾秒鐘之內，飛機幾乎整架翻轉墜落地面，現場曾冒起一個巨大火球。據指出，飛機爬升至約53米，就機頭朝下墜落地面。

機場於事發後封閉，易捷航空（ EasyJet）是少數使用該機場的航空公司之一，該公司表示，當日所有剩餘往返紹森德機場的航班，均已轉移到其他機場或取消。該公司又稱，已聯繫原定13日出行的乘客。至於14日出行的旅客，應在網上查看最新資訊。