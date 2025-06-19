印度航空空難｜華爾街日報：印航客機墜毀時疑引擎已失效

華爾街日報6月18日獨家報導，印度航空編號171號班機空難的調查人員認為，這架波音787客機上周四墜毀時，緊急發電機處於運作狀態，令外界質疑該班機引擎在起飛過程中是否正常運作。



報導引述知情人士透露，這項初步發現為釐清空難原因提供了新的調查方向。啟動的緊急系統稱為衝壓空氣渦輪（Ram Air Turbine，RAT），是一種小型螺旋槳，會從波音787機身底部降下，作為備用發電機使用。事故調查人員現正檢查衝壓空氣渦輪機的運作是否顯示引擎、液壓系統或其他零件故障。

據《華爾街日報》查閱的一家航空公司的波音 787 手冊顯示，假如兩部發動機都發生故障，或者3個液壓系統的壓力都較低，該系統可以在飛行中自動展開。如果駕駛艙儀表斷電或飛機電動馬達幫浦出現問題，該系統亦可以展開。

沖壓空氣渦輪機 (RAT) 是一種小型風力發電機，可在緊急情況下降落，為關鍵系統提供電力和液壓動力。(Boeing)

美國航空安全顧問Anthony Brickhouse 表示，RAT的啟動，最有可能的情況是機師認為兩個引擎都失效；而引擎故障可能由多種原因引起，包括鳥擊或燃油問題。他說：「在商用航空領域，雙引擎故障極為罕見，現今的引擎比以往任何時候都更有效率也更可靠。」

印度民航部表示，事故仍在調查中，並將於適當時機公布更多資訊。空難調查可能持續一年或更久，且往往會發現多項導致墜機的因素，例如可能的維修疏失等；目前尚不清楚調查人員是否已開始分析從飛機黑盒子中收集的資訊。