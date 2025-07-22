微軟SharePoint遭黑客攻擊　全球逾百政府機構及企業或被入侵

微軟（Microsoft ）於7月19日發出警告，稱黑客正針對其SharePoint用戶發起「活躍攻擊」。路透社7月21日報道，全球可能有超過100間政府機構和企業遭到黑客入侵，導致資料外洩。英國國家網路安全中心 (NCSC) 發聲明，證實英國有部份企業受事件影響，但未交代更多細節。



黑客攻擊/網絡攻擊：這幅插圖於2018年3月28日繪製，圖中筆記型電腦使用者的輪廓位於二進位代碼的螢幕投影旁。（Reuters）

SharePoint是一款由微軟開發的企業檔案管理工具，被廣泛用於文件共享和內部協作。路透社稱，黑客利用SharePoint軟件未被披露的漏洞，實施「零日攻擊」滲透伺服器。

美國網絡安全和基礎設施安全局（CISA）日前發新聞稿稱，該漏洞可提供未經身份驗證的系統存取，以及對SharePoint內容的完全存取權限。CISA表示，是次攻擊的範圍和影響仍在評估，但警告對使用機構形成了風險。

2025年1月9日，法國巴黎附近伊西萊穆利諾（Issy-les-Moulineaux）的微軟（Microsoft）辦公室，微軟標誌。（Reuters）

路透社引述荷蘭網路安全公司Eye Security的代表稱，至少一位客戶已被黑客攻擊。該代表又與Shadowserver Foundation合作，已發現近100個受害單位。