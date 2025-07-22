白宮指特朗普或8.1前發更多「關稅信」　美財長：高關稅有利談判

美國白宮新聞發言人萊維特（Karoline Leavitt ）7月21日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的旗下政府目前仍就關稅與貿易夥伴們保持接觸，可能會在8月1日前宣布更多貿易協議，或向它們發送更多單方面規定關稅稅率的「關稅信」。財政部長貝森特（Scott Bessent）就指，對一些貿易夥伴實施高關稅「將對這些它們施加更大壓力，迫使與美達成更好的協議」。



萊維特指，特朗普會在周二會見菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）時，有可能討論關稅問題，不過未透露更多「關稅信」細節。

特朗普在設定8月1日的關稅暫緩期限前，將這日子設定在7月9日。將貝森特當日稍晚接受美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問指，特朗普設定的這些期限，與其說是「死線（deadline）」不如說是一種談判策略，旨在迫使受影響的國家默許對美國有利的條款，強調華府更重視貿易協議細節，而非限期。

2025年7月21日，美國華盛頓，圖為萊維特在白宮門前與傳媒交談。（Reuters）

他還補充華府將著手應對美中貿易問題，強調中國是受到美國制裁的俄羅斯與伊朗的石油買家，而華府也將討論對中國進行「重要再平衡（great rebalancing）」的議題。