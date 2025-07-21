美財長貝森特：與中國貿易談判進展良好　期望探討產能過剩問題

美國財長斯科特貝森特（Scott Bessent）7月21日（週一）受訪時表示，在8月1日達成貿易協議的最後期限前，特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）更關心的是貿易協議的質量，而不是達成協議的時機。 貝森特又指與中國的貿易談判順利，對中國進口伊朗和俄羅斯的石油表示遺憾，期望能與中方就產能過剩的問題進行磋商。



貝森特在接受美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）採訪時表示：「我們不會為了達成協議而倉促行事。」

當被問及是否可以延長與華盛頓進行談判的最後期限（8月1日）時，貝森特指，總統特朗普將做出最終決定。

2025年7月16日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮東廳簽署《阻截芬太尼法案》（HALT Fetanyl Act）時露出微笑。（Reuters）

貝森特解釋：「我們會視乎總統的意願。但如果我們真是落實8月1日生效的關稅，我認為更高的關稅水平將對這些國家施加更大的壓力，迫使它們提出更好的協議。」

當談到中國時，貝森特表示「很快就會（再與中方）進行談判」。

貝森特指：「我認為貿易情況良好，現在我們可以開始談論其他事情了。不幸的是，中國採購大量受制裁的伊朗石油和俄羅斯石油。」

他認為：「我們還可以討論一個顯而易見的問題，那就是中國需要進行的重大再平衡。」

2025年7月19日，日本大阪，美國財長貝森特（Scott Bessent）出席2025大阪世博會美國國家館日時發表講話。（Reuters0

貝森特指中國製造的商品佔全球出口的30%，而這個數字並沒有因為美國發起的關稅戰而減少，大量貨品將湧往歐盟、加拿大和澳洲等國家。

貝森特又談到，假如美國向俄羅斯實施二級關稅，他將鼓勵歐洲仿效。

當談到日本時，貝森特指特朗普政府更關注的是為美國爭取最好的協議，而不是日本國內的政治問題。