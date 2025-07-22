特朗普再上台半年　多項民調顯示其支持率低於50%

美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮執政滿半年，多家機構的民意調查顯示，其支持率低於50%。



據哥倫比亞廣播公司（CBS）一項最新的民意調查顯示，特朗普的支持度由上月的45%，下降至42%，為過去6個月進行的同類調查以來最低。在最新的調查中，有56%的受訪者不滿特朗普處理非法移民的手法；54%的受訪者不滿特朗普應付通脹的方式。

另外，有61%受訪者認為特朗普過度專注於關稅事務，還有61%受訪者認為「大而美」財政法案對富裕階層有利，只有24%人認為貧困人口可以受惠於法案。

4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

其他的民調結果相似，《經濟學人》和路透社的最新民意調查均顯示，特朗普的支持率只有41%。而在另一份民調中，民眾對特朗普這半年的施政，不滿意度上升到 58%。

周日，特朗普表示，自己的第二個任期剛過半年，已為美國帶來不少好事，包括燃油價格下降、就業競爭減少，他更形容為國家「鹹魚翻生」。不過，他近日牽涉到已故金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件，甚至引致MAGA內部的分裂，這或會讓其支持度進一步受到影響。