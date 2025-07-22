亨特指父親拜登服安眠藥影響辯論表現　爆粗罵佐治古尼迫退選

美國前總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）在7月21日接受YouTuber兼記者的Andrew Callaghan訪問時，強調父親去年為競選不辭辛勞，甚至服用安眠藥才能入眠，但遭人呼籲退選，包括荷里活超級影星佐治古尼（George Clooney），還接連爆粗痛罵佐治古尼「X他與他周圍的所有人。（Fxxk him and fxxk everyone around him）」。



亨特在訪問中表示，他的父親、前總統拜登在2024年6月與特朗普進行總統辯論前的幾天，仍忙於「飛往世界各地」，期間被處方了安眠藥。「他們給他服用安必恩（Ambien）讓他入睡，他走上辯論台時，看起來就像受驚的鹿一樣。」而他認為這種處方安眠藥是令其父親辯論如斯糟糕的原因。

亨特在訪問中續指，民主黨重大支持者、金主佐治古尼之所以對父親拜登不滿，是因為他在執政期間批評國際刑事法院（ICC）對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出拘捕令，因佐治古尼的黎巴嫩妻子Amal Clooney是推動此事的人權律師之一。

亨特不僅在訪問中痛罵佐治古尼，還否認自己與2023年白宮西翼大樓發現的毒品可卡因有關，當時外界認為亨特涉案，但介入調查的特情局以證據不足為由結案。

2024年6月27日，美國佐治亞州，圖為時任美國總統、民主黨總統候選人拜登在電視辯論時發表講話。（Reuters）

時年81歲的拜登在去年競選時，面臨黨內對他健康和心智狀況的質疑聲浪，特別是當年6月底與還是競爭對手、共和黨籍總統候選人的特朗普（Donald Trump，又譯川普）辯論會上，拜登表現堪稱災難級。佐治古尼在之後就投書《紐約時報》呼籲拜登退選。