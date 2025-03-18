特朗普撤銷拜登兒子亨特的特勤局保護　並稱拜登發出的特赦令無效

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月17日撤銷了對前總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）和小女兒阿什莉（Ashley Biden）的美國特勤局（US Secret Service）保護。此外，他還宣布拜登給予許多人的赦免令無效，因為都是自動簽名機簽署的。



特朗普在社交平台Truth Social的一篇貼文中表示：「亨特長期受到特勤局的保護，所有費用均由美國納稅人支付。」他補充保護工作最多涉及了18人，直言：「這太荒謬！」

特朗普指出亨特目前在南非度假，並聲稱南非的人權情況受嚴重質疑，他重申這就是美國取消對該國經濟和財政援助的原因。

2025年3月17日，特朗普在社交平台上宣布將撤銷拜登兒子亨特（Hunter Biden）的特勤局保護。（Truth Social）

根據規定，前總統及前第一夫人可獲特勤局終身保護，但他們的16歲以上的子女，在總統卸任後將不獲保護。拜登卸任前把一對子女的保護延長6個月，直至今年7月。特朗普在第一個總統任期結束前都曾作同樣安排。

特朗普還在社交媒體上寫道：「瞌睡喬（Sleepy Joe）給予『政治暴徒特別委員會』和其他許多人的『赦免』，在此宣布無效，不再具有任何效力，因為它們是用自動簽名機（Autopen）簽署的。」

圖為2024年8月19日，美國總統拜登（Joe Biden）與兒子亨特（Hunter Biden）出席民主黨全國代表大會 (DNC) 。（Reuters）

亨特此前在非法擁槍案及稅務案中遭判罪成，原本要面臨牢獄之災。但當時還是總統的父親拜登（Joe Biden）12月1日宣布，已正式簽署了兒子的赦免書。

美國憲法明確規定，總統擁有發布赦免令的獨特行政權力，並且沒有規定後任的總統可以撤銷赦免令。無論前任是用什麼筆，或其他任何問題，後任總統都沒有權力撤銷赦免令。

目前尚不清楚特朗普打算透過哪種法律途徑，來撤銷拜登的赦免令，也不清楚他要對委員會成員採取何種行動或調查。