美國政府不顧馬丁路德金家人反對　解密其遇刺FBI檔案

美國總統特朗普（Donald Trump）政府不顧馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）家人和民權組織的反對，公布聯邦調查局（FBI）有關馬丁路德金的記錄。這位美國民權領袖和諾貝爾和平獎得主，1968年4月於田納西州孟菲斯市（Memphis）遇刺身亡。



美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在聲明中表示，有約24萬頁文件將被公開，當中只有很少部分出於私隱原因而進行刪減。他指，美國民眾已經等待近60年才看到聯邦政府對馬丁路德金遇刺事件的全面調查，當局將確保這宗在美國史上關鍵而悲痛的事件「完全透明」。

綜合外媒報導，今次公開的記錄，在聯邦調查局搜集有關資料、並移交美國國家檔案館後，自1977年以來一直處於法庭頒布的封存令之下。

馬丁路德金的家人，包括兩名在生的孩子Martin III和Bernice，獲當局提前通知公布的決定，並在公開披露前獲安排與各自的團隊審閱這些記錄。二人在聲明中表示，父親的案件數十年來一直吸引公眾的好奇心，希望參與公布有關記錄的人，對馬丁路德金家人持續的悲痛，表現同情、克制與尊重。他們還強調事件屬私人性質，敦促各界必須在完整的歷史背景中，審閱有關文件。

馬丁路德金的家人，包括兩名在生的孩子Martin III(右一)和Bernice(中)，反對當局公布父親的相關紀錄。(Getty)

此外，馬丁路德金於1957年有份創立的民權組織，同樣反對公開相關記錄。該組織認為當年聯邦調查局非法監視馬丁路德金和其他民權人士，目的是抹黑他們領導的運動。

今年初，特朗普上任後簽署有關公布馬丁路德金、前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy），以及前司法部長、聯邦參議員羅伯特甘迺迪（Robert Kennedy）遇刺事件相關機密文件的行政命令。近日，特朗普還因已故金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性交易調查相關材料的處理方式，遭部分支持者持續猛烈批評。