美國務院：部份綠卡持有人可被驅逐 認定與海地恐怖組織有關
撰文：蕭通
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美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）7月21日公布，美國國務院已經認定，部份合法永久居民曾支持海地幫派頭目，而該頭目與被美國列為恐怖組織的海地幫派聯盟Viv Ansanm有關。 因此，國土安全部可以根據《移民和國籍法》驅逐這些人。聲明強調，新行動顯示了總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府致力於保護美國人民、推動國家安全利益，以及促進區域安全與穩定。
根據聲明，在特朗普5月將Viv Ansanm列為外國恐怖組織後，今次國務院將部份人認定與該組織相關，將讓國土安全部有權驅逐當中的合法永久居民，也就是「綠卡」持有者。不過，聲明中未提到任何具體人員已被驅逐，也不清楚有多少人可能成為目標。
特朗普正加強針對外國移民，以落實其強硬的移民政策。魯比奧指出，美國不會允許任何人在協助暴力組織行動，又或支持犯罪恐怖組織的同時，享受美國合法身份的福利。
康奈爾大學（Cornell University）退休移民法教授Stephen Yale-Loehr表示，試圖以這種方式剝奪某人的永久居民身份，在美國歷屆政府「非常罕見」。但他認為，政府很難在法庭上證明海地移民與黑幫有關，相信不會有太多人因此被撤銷綠卡。
根據聯合國人權事務高級專員的報告，從2024年10月至2025年6月期間，海地全國幫派暴力活動日益猖獗，已造成近5,000人喪生。暴力事件激增加劇了海地的人道危機，破壞了該國的穩定，也引發進一步影響地區安全的憂慮。
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