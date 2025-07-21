美國專利商標局一美籍華裔僱員據報遭中國政府限制離境

美國專利商標局一名美籍華裔員工據報在赴華探親期間因國家安全問題被禁止離境，目前行蹤不明。消息人士稱，當局已通過高層要求中方容許有關人士返回美國。



《華盛頓郵報》周日（7月20日）獨家報道稱，據消息人士透露，這名美籍華裔員工以個人身分回國探親，因在簽證申請中未披露其為美國政府工作而被扣留。《南華早報》隨後在獨家報道中透露，當局實施出境禁令的具體原因尚無法確認，但消息人士稱與對危害國家安全的行動有關。

據報道，該男子是原籍為中國的歸化人士，曾在美國陸軍服役。他於4月在成都入境時被扣留，後隨一名美國官員前往北京，目前行蹤不明。

中美關係：2023年7月8日，美國財政部長耶倫和中國國務院副總理何立峰在中國北京會晤之前，美國和中國國旗已在會場內豎立。（Pool via REUTERS）

消息人士透露，當局曾沒收其美國護照，其後又歸還。美方已經通過「極高層」向北京要求釋放該人士。

美國國務院未直接就事件置評，但於周日發表聲明，強調「確保美國公民的安全與福祉是我們的最高優先級」。

美國眾議院「中國特設委」主席莫倫納（John Moolenaar）稱此事疑似又一宗「中共人質外交」事件，是不可接受的有預謀的策略。

報道還引述知情人士稱，目前已有數十宗美國人在華面臨出境禁令的事件，惟此案涉及美國政府僱員，極為罕見。