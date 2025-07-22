孟加拉空軍戰機撞入校園27死88傷　學生：剛考完試飛機撞來

孟加拉空軍一架訓練中的F-7BGI戰機7月21日墜毀，撞入首都達卡（Dhaka）北部一個學校校園內，造成27人死亡，88人受傷送院。有倖存學生悲痛表示，當時剛考完試，正離開課室，看到着火的飛機在眼前撞向學校建築物。



27名死者包括25名兒童、1名教師及飛機機師。據孟加拉軍方指，這架F-7BGI戰機於下午1時6分從孟加拉達卡庫爾米托拉空軍基地起飛，展開訓練，但出現機件故障。

10年級學生Farhan Hasan向英國廣播公司（BBC）表示，當時剛考試完畢，他看到好友在自己眼前喪生，「就在我眼前……飛機從他頭頂飛過。當時很多家長都站在裏面，因為快將放學，孩子們都走出來……」

軍方發言人描述事發情景：「機師勇敢地嘗試將飛機駛離人口稠密的地區。儘管他盡最大努力，飛機最後還是撞上學校一棟兩層建築。」

軍方表示已成立委員會調查事故原因。

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報道引述詹氏資訊集團（Jane's Information Group）指，肇事的F-7 BGI飛機是中國成都殲-7/殲-7飛機家族中最後一款也是最先進的機種。孟加拉於2011年簽署採購16架飛機的合約，並於2013年完成交付。

報道指，現場的家長和親屬驚慌失措，救援人員利用人力三輪車或其他可用的交通工具運送傷者去醫院。