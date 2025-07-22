不只撤銷碩士學位　韓國前第一夫人金建希博士學位也不保

韓國淑明女子大學6月24日決定，由於韓國前總統尹錫悅妻子金建希的碩士論文存在抄襲，決定撤銷其碩士學位。韓國國民大學7月21日亦表示，法律規定報考博士學位的條件之一是擁有碩士學位，遂決定撤銷金建希的設計學博士學位。



韓聯社引述國民大學表示，金建希的碩士學位被淑明女子大學正式撤銷，因此無法滿足韓國《高等教育法》第33條第4項規定，即博士報考條件之一是「已獲碩士學位」。

2025年6月3日，韓國首爾，總統大選期間，前總統尹錫悅（右）和他的妻子金建希在票站等候投票。（Reuters）

國民大學曾成立技術設計專門研究生院運營委員會，將有關撤銷金建希博士學位案提上議程，由研究生院委員會對此進行審議並表決，最終決定撤銷金建希的博士入學資格及基於此授予的博士學位。

據報道，金建希1999年憑《關於研究保羅·克利繪畫特點的論文》，獲得淑明女大教育研究生院碩士學位，惟該校研究道德真實性委員會認定這篇論文存在抄襲。

保羅·克利（Paul Klee）是一位瑞士裔的德國籍的畫家。