歐盟領袖將訪中日　美媒：歐對訪華行程寄望不高　訪日談加強貿易

歐盟領袖本週將到亞洲訪問中國與日本，據彭博社7月報道，歐方對訪華行程的寄望不高，對訪日行程則預料會加強國防和貿易合作。中國外交部7月22日則指，中方願同歐方共同努力，通過一次成功會晤，對外發出中歐致力於加強夥伴關係，共同維護多邊主義和開放合作的積極信號。



歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）23日將在東京會晤日本首相石破茂，然後24日在北京會見中國國家主席習近平與中國總理李強，舉行中國—歐盟領導人會晤。

彭博社報道指，歐方對與日本加強國防和貿易合作寄予厚望，對與北京會談則寄望不大，形成鮮明對比。

2025年3月6日，比利時布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席歐盟領導人特別峰會後的新聞發布會，討論烏克蘭和歐洲防務問題。（Reuters）

中國外交部發言人郭嘉昆指，今年是中國歐盟建交50周年，也是聯合國成立80周年，半個世紀以來，中歐關係已經成為世界上最具影響力的雙邊關係之一，中歐合作取得豐碩成果，有力支持彼此發展進步，為近20億中歐人民帶來實實在在的福祉，為促進世界和平與發展作出重要貢獻，為經濟全球化時代互利合作樹立典範。

他指當前中歐關係正處在承前啟後、繼往開來的重要時刻，既迎來新機遇，也面臨新挑戰，在目前國際局勢動蕩加劇，單邊主義、保護主義甚囂塵上的背景下，中歐舉行領導人會晤，加強戰略溝通、加深對話合作不僅有利於雙方，也有利於世界。

2025年4月30日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部網站）

他稱中方願同歐方共同努力，通過一次成功會晤，對外發出中歐致力於加強夥伴關係，共同維護多邊主義和開放合作的積極信號。