彭博：美歐談判進展緩慢　歐盟最快本週擬定計劃　反制美國關稅

彭博社7月20日引述消息人士報道，自上週美歐貿易談判以來，雙方仍未取得實質進展，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府立場更有轉趨強硬之勢。因此，歐盟最早將於本週舉行會議，為未能達成協議制定應對計劃。



消息人士表示，美國現在的立場漸趨強硬，美方希望對歐盟商品徵收高於10%的基準普遍關稅，而對航空、部份醫療設備和仿製藥及幾種烈酒的豁免則愈來愈少。

2013年11月11日，比利時布魯塞爾，一名工人在歐盟委員會總部調整歐盟和美國國旗（Reuters）

隨着達成積極結果的前景黯淡，且8月1日的關稅暫緩期限迫在眉睫，歐盟預計將開始制定一項計劃，以便在無法達成協議時迅速採取行動，其中料包括已獲批准、對總值210億歐元的美國商品課徵報復性關稅，以及仍待批准、針對720億歐元商品徵關稅的計劃。

報道稱，歐盟還可能啟動「反脅逼工具」（Anti-Coercion Instrument），包括向美國科技巨企開徵新稅、限制美資進入歐盟市場等等。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）指向前方的3D列印微模型、歐盟旗幟以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）同日受訪時表示，他剛與歐盟貿易談判代表通話，指雙方仍有很大的協商空間，但他有信心能在關稅暫緩期限屆滿前，與歐方達成協議。